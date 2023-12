Álvaro Bautista (Ducati) jagt Bayliss und Fogarty

Der dreifache Weltmeister Troy Bayliss ist der Liebling der Ducati-Fans, der vierfache Weltmeister Carl Fogarty gewann für den italienischen Hersteller die meisten Titel. Noch reiht sich Álvaro Bautista hinter ihnen ein.

Zwei Superbike-WM-Titel hat Álvaro Bautista in Folge gewonnen, in diesem Jahr beim Finale in Jerez standesgemäß mit einem Triple. Viele Siege waren gegen den hartnäckigen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hart erkämpft. Mit 27 Siegen war der Ducati-Pilot der herausragende Pilot der Saison 2023 – ein Rekord, vielleicht für die Ewigkeit.

Insgesamt hat der 39-Jährige sogar 59 Siege eingefahren, alle mit Ducati. Mit seinem Sieg im zweiten Lauf in Portimão hat Bautista den bisherigen Rekordhalter überholt – der vierfache Weltmeister Carl Fogarty hat in seiner Karriere 55 Siege mit Motorrädern aus Borgo Panigale erreicht. Den dreifachen Weltmeister Troy Bayliss (52 Siege) hatte Bautista schon früher hinter sich gelassen. Danach klafft eine große Lücke zu Chaz Davies (28 Siege).

Berechtigte Hinweise, dass das 2019 eingeführte Superpole-Race Bautista ermöglicht, schneller die hohe Anzahl von Siegen zu erreichen, sind grundsätzlich richtig. Aber wenn die Sprintrennen herausgerechnet werden, ist die Siegquote des Spaniers sogar noch höher.

Stellt sich die Frage, ob Bautista seine Erfolge in der Superbike-WM 2024 weiter ausbauen kann, wovon viele Experten ausgehen. Gewinnt er einen dritten Titel, zieht er mit Ducati-Liebling Troy Bayliss gleich. Setzt er seine Karriere noch fort, könnte der heute 39-Jährige sogar Carl Fogarty hinter sich lassen. Unmöglich wäre das nicht, wenn man bedenkt, dass Max Biaggi (Aprilia) bei seinem zweiten Titelgewinn 2012 bereits 41 Jahre alt war!