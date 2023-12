Späte Wintertests: BMW machte aus der Not eine Tugend

Durch die Ankunft von Toprak Razgatlioglu bei BMW waren die Wintertests zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2024 wichtiger als ohnehin schon. Angesichts der Umstände wurde das Beste aus der Situation herausgeholt.

Weil der Vertrag von Toprak Razgatlioglu mit Yamaha bis Ende November lief und der japanische Hersteller eine Freigabe erst ab dem zweiten Jerez-Test am 22./23. November anbot, lehnte der 27-Jährige enttäuscht ab und testete mit BMW erstmals am 3. Dezember in Portimão.

Anders handhabte es übrigens Kawasaki mit Jonathan Rea: Der Nordire durfte bereits am ersten Jerez-Test die Yamaha R1 probieren, obwohl die Enttäuschung nach neun Jahren und sechs WM-Titeln sicher nicht kleiner gewesen ist.

Man muss BMW zugutehalten, dass man das Bestmögliche aus der Situation herauszuholen versuchte. Das ab 2024 ebenfalls als Werksteam geltende deutsche Team Bonovo action nahm am ersten Jerez-Test teil, das britische Team ROKiT war im Dezember in Portimão, Jerez und Valencia unterwegs. In Portugal wegen schlechter Wetterprognosen sogar einen Tag früher als geplant.

Dass das Wetter insgesamt alles andere als ideal war, kann man nicht dem bayerischen Hersteller anlasten. Parallel war auch das neue Testteam mit Sylvain Guintoli und Bradley Smith aktiv und leistete Grundlagenarbeit.

«Nachdem das Bonovo action BMW Racing Team unmittelbar nach dem Saisonfinale in Jerez de la Frontera mit Garrett Gerloff und Scott Redding getestet hat, konnten wir nun mit Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark und dem ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team mit den Tests beginnen», sagte Motorsport Direktor Marc Bongers. «Insgesamt war es großartig, Toprak im Team willkommen zu heißen. Seine ersten Eindrücke von der BMW M1000RR, die er uns übermittelt hat, waren sehr positiv. Er hat sich auf Anhieb gut an das Motorrad gewöhnt.»

Der Niederländer weiter: «Allerdings waren die Bedingungen anspruchsvoll, und wir hatten keine Referenz von der Konkurrenz. Deshalb ist eine Einschätzung noch schwierig. Die Tage in Portugal und Spanien waren anspruchsvoll. Das Wetter war nicht auf unserer Seite. In Portimão hatten wir zunächst Pech und konnten nur wenige Runden drehen, in Jerez war die Situation nicht besser. Da es wichtig war, Testinformationen zu sammeln, sind wir mit Michael und Toprak spontan nach Valencia gereist, um dort gemeinsam mit unserem BMW Motorrad Motorsport Testteam auf die Strecke zu gehen.»

Da die Bedingungen schwierig genug waren, ließ BMW seinen Neuzugang so viele Runden wie möglich fahren. Die Evaluierung neuer Teile übernahm Teamkollege Michael van der Mark. «Er testete mit dem Testteam auch neue Komponenten, die dem ROKiT BMW und Bonovo action in der kommenden Saison zur Verfügung stehen werden», bestätigte Bongers.