Alvaro Bautista wollte zeigen, wer die Nummer 1 ist 24.12.2023 - 16:05 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Das große Duell 2023: Toprak Razgatlioglu (54) gegen Alvaro Bautista

Ducati-Star Alvaro Bautista gewann in diesem Jahr zum zweiten Mal die Superbike-Weltmeisterschaft, in Toprak Razgatlioglu hatte er einen sehr starken Gegner. Was die Jahre 2022 und 2023 für den Spanier unterscheidet.