Portimão-Test: Kawasaki erwartet wichtige Erkenntnis

Nur drei Tage nach dem Test in Jerez geben sich zahlreiche Teams der Superbike-WM 2024 ein Stelldichein in Portimão. Für Kawasaki schlägt auf der anspruchsvollen portugiesischen Rennstrecke die Stunde der Wahrheit.

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche stand Jerez de la Frontera im Zeichen der Superbike-WM, am Montag und Dienstag dieser Woche ist es Portimão. Durch das Layout mit vielen Höhenunterschieden und blind anzufahrenden Kurven zählt das Autódromo do Algarve zu den anspruchsvollsten Pisten im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft. Und weil die Wintertests bisher alle in Jerez stattfanden, kommt dem zweitägigen Test am 29./30. Januar eine große Bedeutung zu, ob sich die in Spanien erarbeiteten Erkenntnisse auch auf einer gänzlich anderen Rennstrecke bestätigen.

Anwesend ist unter anderem das Werksteam von Kawasaki, das mit der ZX-10RR ins Hintertreffen geraten ist und zudem den Abgang von Aushängeschild Jonathan Rea verkraften muss. Es wird 2024 an Alex Lowes liegen, die Schwächen des Reihenvierzylindermotorrades über die Renndistanz auszumerzen.

«Nachdem wir in Jerez neu gestartet sind, geht es nun nach Portimão, einer sehr hügeligen Piste. Wir haben in Jerez viele Runden gedreht, aber die Strecke ist ziemlich flach. Ich würde nicht behaupten, dass es deswegen eine einfache Strecke ist – keine von ihnen ist einfach – aber Portimão ist eine andere Herausforderung», erklärte der Engländer. «Wenn die Arbeit, die wir mit dem Elektronikpaket gemacht haben – am Kurvenausgang, bei der Drehmomentkontrolle und all den Dingen, an denen wir gearbeitet haben –auch dort gut funktioniert, dann werde ich sehr, sehr glücklich sein.»

Beim in Barcelona stationierten Werksteam ist man sich bewusst, dass die bevorstehende Saison wahrscheinlich die schwierigste seit 2011 sein wird, als es kein Kawasaki-Pilot in der Gesamtwertung in die Top-10 schaffte,

«Wir opfern etwas Performance, um die Leistung im Rennen zu verbessern», verriet Teammanager Guim Roda. «Wir haben bei den Tests in Jerez eine spannende Show gesehen, bei der viele Fahrer hart gepusht haben. Es ist gut, schwierige Herausforderungen zu haben, also arbeiten wir alle hart, um für Australien bereit zu sein, damit wir ein wichtiger Teil der Show sein können.»