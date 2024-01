Offiziell: Jonathan Rea im Yamaha-Design der SBK 2024

Yamaha stellte am Sonntagvormittag offiziell sein Aufgebot für die Superbike-WM 2024 vor. Im Mittelpunkt ganz klar das neue Aushängeschild Jonathan Rea, der erstmals die Farben der neuen Saison trägt.

Yamaha rüstet in der Superbike-WM 2024 vier Teams und sechs Piloten mit der R1 aus, im Mittelpunkt das offizielle Werksteam Pata Prometeon mit Neuzugang Jonathan Rea und Andrea Locatelli. Der Nordire übernimmt das Motorrad von Toprak Razgatlioglu, der zu BMW gewechselt ist. Beim Jerez-Test war nur Rookie Nicolò Bulega (Ducati) schneller als der Nordire, der nach sechs Weltmeisterschaften mit Kawasaki einen siebten Titel mit Yamaha anstrebt. Trug der 36-Jährige bisher das Design für die Wintertests, wurden nun erste Bilder in den klassischen Yamaha-Farben veröffentlicht.

«Jonathans Statistik spricht für sich. Er ist der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Superbike-WM und wir freuen uns, dass er in diesem Jahr neben Andrea, der nach seiner bisher stärksten Saison in sein viertes Jahr im Team geht, auf der R1 antreten wird», sagte Rennchef Andrea Dosoli. «Wir haben über den Winter hart gearbeitet, um die R1 in wichtigen Bereichen zu verbessern, und wir haben das Gefühl, dass wir in einer starken Position sind, um wieder um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Wir wissen aber, dass wir dafür jede Gelegenheit nutzen müssen, um Punkte zu holen.»

Das Aufgebot von Yamaha kann sich aber auch in der zweiten und dritten Reihe sehen lassen. Das Junior-Team Giansanti Racing ist mit den Weltmeistern Dominique Aegerter (Supersport 2021 und 2022) und Remy Gardner (Moto2-WM 2021) stark besetzt, dazu im Team Motoxracing Bradley Ray sowie bei GMT94 Philipp Öttl.

«Wir gehen mit hohen Erwartungen in die neue Saison, denn wir haben ein starkes Fahreraufgebot, darunter vier Weltmeister, einen nationalen Champion und einen Grand-Prix-Podestfahrer», betonte der Italiener. «Remy und Dominique haben in ihrer Rookie-Saison beeindruckt, sodass sie jetzt mit einem Jahr Erfahrung in einer starken Position sind. Auch Bradley hat nun ein Jahr Erfahrung und geht voll fit in das Jahr 2024, während Philipp als etablierter Top-10-Kandidat zu Yamaha wechselt. Ich danke unseren Fahrern und Teams für ihren bisherigen Einsatz und wünsche ihnen viel Glück für die Saison 2024.»