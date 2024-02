Countdown läuft: Wann was auf Phillip Island passiert

Am Freitag findet auf dem Phillip Island Circuit das erste offizielle Training der Superbike-WM 2024 statt. Doch das Format der seriennahen Meisterschaft wurde geändert, außerdem ticken die Uhren in Australien anders.

Beim Saisonauftakt in Down-Under sind nur Superbike- und Supersport-WM am Start, im Rahmenprogramm findet deshalb das erste Rennwochenende der australischen Superbike-Serie statt. Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft ist daher übersichtlich.

Neu in diesem Jahr ist, dass die SSP-Kategorie am Freitag nur ein Training hat und anschließend die Superpole ausfährt. Am Samstag gibt es statt des Qualifyings ein Warm-up, bevor am Nachmittag das erste Rennen stattfindet.

Die Zeitverschiebung zu Australien beträgt zehn Stunden, weshalb alle Sessions stattfinden, wenn in Europa Nacht oder früher Morgen ist. Die beiden SSP-Rennen werden um 4:30 Uhr MEZ gestartet, die Hauptrennen der Top-Kategorie jeweils um 6 Uhr.