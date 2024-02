Öttl-Fans aufgepasst: Ticket-Aktion von GMT94 Yamaha 15.02.2024 - 10:05 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Philipp Öttl würde sich über Unterstützung aus Deutschland in Magny-Cours freuen

Am Sonntag endet eine Ticket-Aktion von GMT94 Yamaha. Das Superbike-Team von Phillip Öttl bietet für das Meeting in Magny-Cours besonders günstige Eintrittskarten an und hat weitere Überraschungen geplant.