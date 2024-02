Sam Lowes (Ducati) befürchtet: «Top-10 wird schwer»

Als Supersport-Weltmeister von 2013 und mehrfacher Moto2-Sieger ergänzt mit Sam Lowes ein fahrerisches Schwergewicht das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2024. Der Engländer sieht seinem Debüt aber demütig entgegen.

Sam Lowes begann seine Karriere auf serienbasierten Rennmotorrädern. 2010 gewann er die britische Supersport-Serie, stieg 2011 mit Honda in die Weltmeisterschaft auf und holte 2013 mit Yamaha den Titel. Anschließend entschied sich der Engländer zum Wechsel in die Moto2, wo er zehn Rennen gewann und 2020 WM-Dritter wurde. 2017 verbrachte er sogar eine Saison in der MotoGP (mit Aprilia).

Gemeinsam mit seinem GP-Team Marc VDS kehrt der 33-Jährige ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft zurück. Mit dem herannahenden Saisonauftakt in Australien (23. bis 25. Februar) steigt beim Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes die Anspannung.

«Ich bin auf jeden Fall ziemlich aufgeregt und es fühlt sich gut an, zurück zu sein. Meine GP-Karriere war schön, aber ich bin glücklich und stolz, hier zu sein», versicherte Lowes. «Die Superbike-Weltmeisterschaft war schon immer groß und umkämpfte Serie, aber ich denke, dass sie jetzt so stark ist wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Qualität des Feldes in der Tiefe ist erstaunlich – selbst in die Top-10 zu kommen, wird schwer. Ich muss noch eine Menge lernen.»

Lowes pilotiert in der Superbike-WM 2024 eine konkurrenzfähige Ducati V4R, mit der er sich bei Tests in Jerez und Portimão anfreunden konnte.

«Die Ducati ist ein komplexes Motorrad, aber sehr gut und schön», grinste Lowes. «Das Format des Wochenendes, drei Rennen, Superpole, der Q-Reifen … das ist etwas, das ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Wir haben eine tolle Gruppe von Leuten und Mechanikern, und dafür bin ich wirklich dankbar. Ich denke, wenn man das zusammen macht, können wir etwas erreichen.»

Übrigens: Weil die Startnummer 22, die Sam in der Moto2 verwendete, in der Superbike-WM 2024 von Bruder Alex belegt ist, wählte der Marc-VDS-Pilot für seine Rookie-Saison die Startnummer 14.