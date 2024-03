Was man über den SBK-Test in Barcelona wissen muss

Vor dem Europaauftakt der Superbike-WM 2024 in Barcelona findet auf der spanischen Rennstrecke kommende Woche ein großangelegter Test statt. Wer dabei ist und was man wissen sollte.

Nach dem ersten Saisonmeeting der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island folgte eine bis zum ersten Training in Barcelona am 22. März andauernde Pause. Vor der zweiten Runde findet am 14./15. März ein zweitägiger Test statt – ebenfalls in Barcelona.

Dazu muss man wissen: Im Reglement ist detailliert beschrieben, wie die Superbike-Teams mit ihren Fahrern testen dürfen. Ein Passus besagt, dass elf Tage vor einem Meeting nicht auf derselben Rennstrecke getestet werden darf. Wie kann es also sein, dass in Barcelona nur eine Woche vor dem Rennwochenende getestet wird? Möglich ist dies nur, weil es sich um einen offiziellen Dorna-Test handelt und die Teilnahme für alle für die gesamte Saison angemeldeten Teams verpflichtend ist. Niemand hat also einen Vor- oder Nachteil, so wie es bereits auf Phillip Island der Fall war.

Der Circuit de Catalunya ist seit 2020 Bestandteil des Superbike-Kalenders. Die bisherigen zwölf Rennen wurden von Ducati dominiert. Alvaro Bautista holte 2023 und 2022 jeweils das Triple, für weitere Siege sorgten Chaz Davies (2020), Scott Redding (2021) und Michael Rinaldi (2022). Über die 4657 Meter lange Piste verteilen sich acht Rechts- und sechs Linkskurven; die Hauptgerade misst gewaltige 900 Meter. Das Griplevel ist normal, worüber sich die Superbike-Piloten nach der unschönen Erfahrung auf Phillip Island freuen werden – der dortige neue Asphalt hatte derart viel Grip, dass Abstimmungsdaten der Vergangenheit wertlos und die Reifen extrem schnell verschlissen waren.

Beim Test in der kommenden Woche sind alle Vollzeit-Teams mit ihren Einsatzpiloten anwesend. Dies ist bei TPR Pedercini mit seinem Piloten Isaac Vinales jedoch nicht der Fall und nach Informationen von SPEEDWEEK.com wird das Kawasaki-Team in Barcelona fehlen.