BMW: Wie weit liegen die anderen hinter Razgatlioglu?

BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu sorgte bei seinem Debüt mit der M1000RR in der Superbike-WM gleich für einen Podestplatz. Wie Motorsport Direktor Marc Bongers die Leistungen seiner vier Fahrer in Australien beurteilt.

2023 hat BMW beim Saisonstart auf Phillip Island eine Schlappe sondergleichen erlitten, Scott Redding sorgte damals als Neunter im ersten Rennen für das einzige einstellige Ergebnis des gesamten Wochenendes.

Wegen der großen Investitionen seither, der Installation eines Testteams, der beschleunigten Entwicklung und der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu waren die Erwartungen für den WM-Auftakt 2024 Ende Februar deutlich höher.

Im ersten Rennen brachte BMW alle seine vier Fahrer Razgatlioglu, Michael van der Mark, Garrett Gerloff und Redding in die Top-11, wobei Toprak trotz Strafe als Fünfter der Beste war.

Im Superpole-Race brillierte der Türke als Dritter, während Gerloff, van der Mark und Redding auf den Positionen 13, 16 und 17 strandeten.

Im zweiten Hauptrennen war Razgatlioglu erneut auf Podestkurs, schied aber auf Platz 3 liegend mit Motorschaden aus. Immerhin schafften Gerloff und van der Mark als Achter und Neunter ein einstelliges Ergebnis, während der nach seinem Sturz in der Superpole schmerzgeplagte Redding wieder nur 17. wurde.

Insgesamt steht BMW deutlich besser da als vor einem Jahr, Toprak sorgte für ein Podium und mischte in jedem Rennen in den Top-5 mit.

«Ich gehe davon aus, dass Toprak immer alles rausholt, was drinsteckt», erzählte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers SPEEDWEEK.com. «Wir haben in jeder Session Potenzial entdeckt und sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Es braucht noch ein bisschen was, um es ganz nach vorne zu schaffen. Wir sind aber zufrieden, wo wir in Australien waren, auch wenn das nicht die Referenz für die meisten europäischen Strecken ist. Im ersten Rennen wurde Toprak Fünfter, ohne die kleine Strafe wäre er Vierter gewesen. Im Sprint war er Dritter.»

Und wie beurteilt der Niederländer die Leistungen seiner anderen Piloten? «Letztes Jahr waren wir im zweiten Hauptrennen 12., 13., 14. und 15., und das mit einem Abstand von zirka 34 Sekunden», analysierte Bongers. «Dieses Mal kam Gerloff 4,1 sec hinter dem Sieger ins Ziel, wenn auch in einem verkürzten Rennen. Er wurde Achter, das Paket insgesamt ist näher dran. Aber natürlich erwarten wir, dass die anderen drei zu Toprak näher aufschließen.»

«Van der Mark hatte ein schlechtes Qualifying, er stand auf Startplatz 16», ergänzte der Rennchef. «Nach der ersten Runde des ersten Rennens lag er 2 sec hinter Toprak, weil er so weit hinten gestartet ist. Am Ende des Rennens waren es 4 sec, im Schnitt war er über die 20 Runden pro Runde 1/10 sec langsamer. Das war eine gute Performance. Im zweiten Hauptrennen war er schon von 16 auf 8 vorgefahren, als wegen Rea die roten Flaggen kamen. Wir müssen die langen Rennen sehen, um wirklich zu wissen, wie weit die anderen von Toprak weg sind. Gerloff ist auch dafür bekannt, dass er zum Ende des Rennens nach vorne kommt, schonend mit den Reifen umgeht und Pace findet. Fakt ist, dass wenn man bei dieser Leistungsdichte sein Qualifying nicht hinkriegt, dann wird es extrem schwierig. Daran müssen wir arbeiten, Toprak hat das bereits gut hingekriegt. Es ist bemerkenswert, dass Toprak acht Tage auf dem Motorrad sitzt und so dabei ist. Er hat sich sehr schnell eingeschossen und hat eine sehr positive Einstellung.»

Während Toprak wie ein Aushängeschild agierte und van der Mark und Gerloff solide Leistungen zeigten, war Redding, immerhin ein 12-facher Laufsieger und ehemaliger Vizeweltmeister, ein Schatten seiner selbst.

«Woran es bei Scott lag, müssen wir erörtern», bemerkte Bongers. «Er war mit dem Motorrad grundsätzlich zufrieden, hat sich im Qualifying aber mit einem Highsider verabschiedet und war danach nicht ganz fit. Ihm hat einiges weh getan, viele blaue Flecken, aber seine Leistung war im Vergleich zu den anderen nicht angemessen und enttäuschend.»