Nach Phillip-Island-Debakel von Rea: Das sagt Yamaha

Nie startete Jonathan Rea schlechter in eine Superbike-Saison als in diesem Jahr mit Yamaha. Sein Teamchef Paul Denning verspricht dem Rekordweltmeister noch größere Anstrengungen.

Dass die Umstellung von Jonathan Rea auf die Yamaha R1 nicht so reibungslos läuft, wie zunächst den Anschein machte, wurde spätestens beim Januar-Test in Portimão offenkundig. Beim Testtag auf Phillip Island unmittelbar vor dem Saisonauftakt wurde dann das volle Ausmaß deutlich: Mit 1,5 sec Rückstand landete Rea nur auf Platz 15 und hatte einen heftigen Abflug in Kurve.



Die nüchterne Bilanz nach dem Rennwochenende: Kein einstelliges Ergebnis und null Punkte. In Positionen: 17, 10 und ein schwerer Sturz. Einzig bei Startplatz 4 in der Superpole blitzte das Können des 119-fachen Rennsiegers auf. Wir reden über dieselbe Rennstrecke, auf der Rea zuvor sieben Siege und 16 Podestplätze erreicht hatte!

Bei allen Problemen sieht Pata Yamaha Prometeon-Teamchef Paul Denning auch Positives. «Es ist klar, dass Jonathans Saisonstart frustrierend war, und zwar schon seit dem Test am Dienstag», weiß der Engländer. «Wir haben es nicht geschafft, ihm auf dem Motorrad ein gutes Gefühl für diese Rennstrecke zu vermitteln. Im ersten Rennen biss er jedoch in den sauren Apfel und fuhr in die Top-10 nach vorn. Leider war dann der Boxenstopp ein Desaster. Es gab ein Problem am Heck des Motorrads, das wir noch nie zuvor hatten. Das ist eine zusätzliche Enttäuschung. Das war ein schlechter Start, aber wir sind hier, um ihm wieder zum Sieg zu verhelfen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Tatsächlich wirkte Rea am Sonntag konkurrenzfähiger und angriffslustiger. «Auch wenn die Ergebnisse für Jonathan enttäuschend waren: Die Fortschritte, die er im Superpole-Race gemacht hat, indem er nur fünf Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel kam, und die Aggressivität im zweiten Rennen, als er sich von Platz 11 bis auf die fünfte Position verbesserte und sich der Spitzengruppe näherte, zeigten seine Entschlossenheit zum Erfolg», zweifelt Denning nicht am Einsatz seines Top-Piloten. «Natürlich sind wir erleichtert, dass er mit dem Unfall heil davongekommen ist. Wir werden beim Test in Barcelona einen neuen Anlauf nehmen und uns künftig noch viel mehr Mühe geben.»