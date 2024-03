Axel Bassani: «Habe vergessen, wie man Ducati fährt»

Als Ducati-Privatier war Axel Bassani in der Superbike-WM ein Favoritenschreck, als Kawasaki-Werksfahrer hängen die Trauben für ihn höher. Den Schlüssel zum Erfolg sieht der Italiener in besseren Qualifyings.

Platz 16 und 1,385 sec Rückstand auf die Bestzeit von Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega: Zumindest dem Papierformat nach war der Barcelona-Test für Axel Bassani kein Erfolg.



Doch weil die Piloten während der zwei Testtage als Vorbereitung auf den Europa-Auftakt der Superbike-WM am kommenden Wochenende auf gleicher Strecke sehr unterschiedliche Programme absolvierten und auch nicht jeder zur besten Zeit mit einem Qualifyer-Hinterreifen (SCQ) ausrückte, erzählen die Positionen und Rückstände nicht die ganze Geschichte.

«Wir haben an beiden Tagen in den letzten drei Runden was gefunden, dann war ich mit Rennreifen schneller als mit dem SCQ», erzählte Bassani SPEEDWEEK.com. «Unsere Erkenntnisse vom Test sind der Startpunkt fürs Rennen. Es ist nicht einfach, Verbesserungen zu erzielen, aber das gehört zum Job. Ich habe jetzt mehr Vertrauen zum Vorderrad, wir müssen aber auch am Heck und am Turning arbeiten. Im Moment verliere ich in langgezogenen Kurven viel Zeit.»

© Gutierrez Willkommen zum Barcelona-Test © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Andrea Iannone © Gutierrez Barcelona-Test 2024 © Gutierrez Barcelona-Test 2024 © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © Gutierrez Barcelona-Test 2024 © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Alex Lowes © worldsbk.com Barcelona-Test 2024 © worldsbk.com Garrett Gerloff © worldsbk.com Razgatlioglu und Rea © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Als Ducati-Privatier im Motocorsa-Team hat Axel von 2021 bis 2023 erstaunliche sechs Podestplätze sowie die WM-Ränge 9, 7 und 6 erobert. Das sind Leistungen, von denen er im Kawasaki-Werksteam aktuell weit entfernt ist.

«Ducati war in der Vergangenheit, jetzt fahre ich einen Kawasaki», betonte der 24-Jährige, der vor dem Europa-Auftakt mit neun Punkten auf WM-Rang 14 liegt. «Ich habe längst vergessen, wie man die Ducati zu fahren hat. Wir müssen nur weiterarbeiten und ein paar Verbesserungen für mich finden. Wir haben die neuen Reifen von Pirelli probiert und jetzt klarere Vorstellungen. Mit zwei vorhergehenden Testtagen ist es einfacher, in ein Rennwochenende zu gehen. Aber das ist für alle so. Für mich geht es darum, eine gute Superpole zu haben. Denn wenn du auf Platz 15 oder 16 startest, dann ist es unmöglich, mit den Topjungs zu kämpfen. Aus der zweiten oder dritten Startreihe habe ich hingegen die Chance auf eine gute Position.»

Aus diesem Grund hatte Bassani in Barcelona erstmals den 22-fachen Superbike-Laufsieger und ehemaligen Vizeweltmeister Marco Melandri dabei, der sich nicht nur auf der Strecke anschaute, was sein Landsmann auf der ZX-10RR macht, sondern auch die Arbeitsweise in der Box unter die Lupe nahm. «Marco ist ein guter Typ mit viel Erfahrung», hielt Axel fest. «Er hilft mir sehr zu verstehen, was ich brauche.»