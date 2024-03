Barcelona-Test: Nicolo Bulega mit Rekordrunde Erster

Auch den zweiten Testtag in Barcelona beendete Nicolo Bulega auf Platz 1, der Ducati-Werksfahrer war jedoch nur einen Wimpernschlag schneller als BMW-Star Toprak Razgatlioglu. Es folgen Petrucci, Iannone und Johnny Rea.

Weil es am Freitagmorgen um 7 Uhr in der Gegend um den Circuit de Catalunya leicht geregnet hatte, nahm der Testbetrieb am zweiten und letzten Tag erst nach 11 Uhr Fahrt auf.



Bis 14 Uhr führte Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega die Zeitenliste mit 1:40,714 min überlegen an, dann steigerten sich auch die Gegner. Jonathan Rea (Pata Yamaha) kam bis auf 0,058 sec an Bulega heran, Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) bis auf 0,289 sec.

Zweieinhalb Stunden vor Schluss übernahm Petrucci mit 1:40,601 min die Spitze. Diese Marke hielt bis 17:03 Uhr, dann fuhr Bulega mit 1:40,172 min die schnellste Runde jemals auf dem Catalunya-Circuit.

Weil Rekorde nur an einem Rennwochenende aufgestellt werden können, blieb der Streckenrekord von Alvaro Bautista (1:40,264 min), gefahren im Qualifying 2023, unangetastet. Aber es gibt uns einen Vorgeschmack, was uns am übernächsten Wochenende erwartet, wenn in Barcelona Europa-Auftakt der Superbike-WM ist.

13 Minuten vor dem Ende um 18 Uhr schoss BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf Platz 2 nach vorne, der Türke musste aber fast 3/10 sec Rückstand auf den Rookie zur Kenntnis nehmen. Das ließ er nicht auf sich sitzen und kam in der letzten gezeiteten Runde des Tages bis auf 0,027 sec an Bulega heran.

Hinter dem Spitzenduo folgen Danilo Petrucci, Andrea Iannone (Go Eleven Ducati), die Pata-Yamaha-Piloten Johnny Rea und Andrea Locatelli, Sam Lowes (Marc VDS Ducati), Michael van der Mark (ROKiT BMW), WM-Leader Alex Lowes (Kawasaki) und Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) in den Top-10.

Da unklar ist, wer seine Bestzeit mit Qualifyer und wer mit weichen oder harten Rennreifen fuhr, lassen sich die Testzeiten nur bedingt vergleichen.

Der Schweizer Domi Aegerter (GRT Yamaha) wurde 13.



Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) verzichtete auf den Qualifyer und packte außerdem vorzeitig zusammen – nur Platz 16 am Freitag.

Honda agiert auch in Katalonien unter ferner liefen, Xavi Vierge verlor als Bester auf einer Fireblade auf dem 19. Rang 1,632 sec. Selbst wenn er mit Rennreifen fuhr, ist dieser Abstand groß. Dasselbe gilt für Philipp Öttl (GMT94) der nur 21. wurde.