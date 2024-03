Honda in Barcelona: Mehr Heimrennen geht nicht

Der Circuit de Catalunya richtet den Europaauftakt der Superbike-WM 2024 aus. Warum das Meeting vor den Toren Barcelonas für das Werksteam der Honda Racing Corporation ein Heimspiel ist.

Nach vier Wochen geht die Superbike-WM 2024 am 22. März in Barcelona mit dem zweiten Saisonmeeting weiter. Erstmals richtet die spanische Piste, die erst seit 2020 in den Kalender rückte, den Europaauftakt aus und nie zuvor gastierte die seriennahe Weltmeisterschaft so früh im Jahr auf der katalonischen Rennstrecke.

Neben dem Werksteam von Kawasaki ist Barcelona auch für die Honda Racing Corporation ein Heimspiel. Die vom Spanier Jose Escamez als Teammanager angeführte Werkstruppe hat ihren Sitz, wie das in der MotoGP, in Barcelona. Dazu kommt: Mit Xavier Vierge hat man einen echten Lokalmatadoren auf der CBR1000RR-R sitzen – der 26-Jährige stammt aus Castellbisbal, nur etwa 30 km entfernt von der Rennstrecke. Auch der zweite Honda-Pilot, Iker Lecuona, ist Spanier, aber hinter dessen Fitness steht ein Fragezeichen.

Nach dem zweitägigen Test am Donnerstag und Freitag vergangener Woche könnte man meinen, Honda kommt optimal vorbereitet zum Heimrennen. Das Gegenteil ist der Fall. Die neue Honda schwächelte bei den Wintertests, beim Saisonauftakt in Australien und auch beim Barcelona-Test waren die Rundenzeiten weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein. Vierge schöpft seine Hoffnung aus seinem Heimvorteil.

«Ich freue mich riesig auf die zweite Runde der Meisterschaft vor meiner Haustür. Vor meinem Heimpublikum zu fahren, ist immer etwas Besonderes. Und natürlich liebe ich die Strecke - sie war die Kulisse für einige der besten Momente in meiner Karriere», sagte der Honda-Pilot. «Nach zwei intensiven Testtagen in der vergangenen Woche haben wir eine Menge Daten gesammelt, die für das Team entscheidend sein werden, um das bestmögliche Set-up zu erarbeiten. So können wir von Anfang an voll durchstarten und uns auf unsere Leistung konzentrieren. Montmeló ist normalerweise eine günstige Strecke für unser Motorrad, und das müssen wir ausnutzen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

Beste Ergebnisse von Vierge in Barcelona sind sechste Plätze, jeweils im zweiten Lauf 2022 und 2023.