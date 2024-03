Barcelona, FP1: Doppelführung für BMW – Johnny Rea 3.

Toprak Razgatlioglu und ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark sorgten mit den Plätzen 1 und 2 im ersten freien Training der Superbike-WM in Barcelona für eine kleine Sensation. Alvaro Bautista wurde unscheinbarer Elfter

Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) gaben uns bei den Testfahrten in Barcelona vergangene Woche einen Vorgeschmack, was uns beim Europa-Auftakt dieses Wochenende erwartet. Der Italiener fuhr mit 1:40,172 min die schnellste Runde jemals auf dem Catalunya-Circuit, der Türke war winzige 0,027 sec langsamer.

Weil Rekorde nur an einem Rennwochenende aufgestellt werden können, blieb die Bestmarke von Alvaro Bautista (1:40,264 min), gefahren im Qualifying 2023, bestehen.

Für die erste nennenswerte Bestzeit im ersten freien Training sorgte am Freitagvormittag nach zehn Minuten Razgatlioglu mit 1:41,199 min. Damit war der 27-Jährige bereits auf dem Niveau der schnellsten Rennrunde 1:41,135 min, gedreht 2022 von Alvaro Bautista (Ducati).

In den letzten fünf Minuten der 45-minütigen Session konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, doch an die Zeit von Razgatlioglu kam keiner heran. Topraks Teamkollege Michael van der Mark preschte auf Platz 2 und sorgte damit für eine BMW-Doppelführung.

Rekordchampion Jonathan Rea (Pata Yamaha) hat das Tief in Australien überwunden und wurde Dritter.

Shooting-Star Bulega wurde vor dem WM-Dritten Andrea Locatelli (Pata Yamaha) Vierter, der WM-Vierte Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) knüpft als Sechster an seine starken Leistungen in Australien und während des Barcelona-Tests an.

Titelverteidiger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) fuhr unscheinbar auf Platz 11, der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) wurde Zwölfter.

WM-Leader Alex Lowes aus dem Kawasaki-Werksteam beendete das Training nur als 14., der einzige deutsche Teilnehmer Philipp Öttl aus dem Yamaha-Team GMT94 wurde 17.

Honda nutzte das FP1 um neue Teile zu probieren, Xavi Vierge wurde als Bester auf einer Fireblade 15.