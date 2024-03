Alvaro Bautista (2.): «Unterschied wie Tag und Nacht»

Bei den Wintertests und auch auf Phillip Island sah man Alvaro Bautista an, dass er mit seiner Ducati nicht glücklich ist. Am ersten Trainingstag der Superbike-WM in Barcelona hat der Weltmeister das Rätsel gelöst.

Nur Elfter im ersten Training, aber am Nachmittag im FP2 zeigte die Leistungskurve von Alvaro Bautista steil nach oben: Der Ducati-Pilot steigerte sich um 0,8 sec und fuhr hinter seinem Aruba.it-Teamkollegen Nicolò Bulega die zweitbeste Zeit und belegt in 1:41,154 min auch in der kombinierten Liste Platz 2.

Die Erleichterung stand dem zweifachen Weltmeister beim Treffen mit SPEEDWEEK.com ins Gesicht geschrieben. «Ein sehr positiver Tag», grinste der 39-Jährige. «Am Vormittag war das Gefühl mit dem Bike grässlich und ich konnte es nicht so fahren, wie ich wollte. Allerdings fühlte es sich so an wie beim Test, was wahrscheinlich auch am Schmutz auf der Strecke lag. Ich hatte also Probleme, so wie schon bei allen Tests und in Australien. Mir fiel es schwer, mit dem Bike so zu pushen wie in den vergangenen beiden Jahren.»

Bautista litt lange an einer Nackenverletzung, die er sich beim Jerez-Test am 1. November zugezogen hatte. Es wurde auch vermutet, dass sich der Ballast von etwa 5 kg negativ auf die Balance der V4R auswirkt. «So richtig verstehen konnte ich das nicht, denn das Motorrad ist mehr oder weniger identisch, nur halt etwas schwerer. Ich glaubte nicht, dass es nur am Gewicht liegt», verriet Bautista. «Letztlich haben wir eine Änderung am Set-up durchgeführt. Wir gingen in Richtung der Abstimmung von 2022 und ab der ersten Runde war das Gefühl komplett anders. Ich konnte attackieren und das Motorrad fahren, wie ich wollte. Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Im zweiten Training war das Bike erstmals wieder so, wie ich es kannte – umso glücklicher bin ich.

Beim Saisonauftakt auf Phillip Island hatte Bautista erfolgreich Schadensbegrenzung betrieben (Plätze 15, 4 und 2). «Wichtiger als die Rundenzeit ist das richtige Gefühl, die Pace kommt dann von selbst», erklärte der Ducati-Pilot. «Und im zweiten Training fühlte ich mich so gut wie noch nie in dieser Saison. Meine Pace und die Rundenzeiten sind etwas besser als beim Test.»