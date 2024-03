Nicolo Bulega (1.): «Keine Ahnung, was Bautista tat»

Zum Trainingsauftakt am Freitag präsentierte sich Nicolo Bulega in Bestform. Mit seiner Tagesbestzeit mauserte sich der Ducati-Werksfahrer zum Favoriten für die Rennen der Superbike-WM in Barcelona.

Barcelona, Ducati und Nicolo Bulega: Eine vielversprechende Kombination für den Europa-Auftakt der Superbike-WM. Kaum vergeht ein Tag auf dieser Strecke, an dem der Italiener nicht als schnellster Superbike-Pilot herausragt. Bereits bei den vorherigen Tests auf dem gleichen Kurs sicherte er sich die Bestzeit. Auch am Freitag des zweiten WM-Events fand er sich an der Spitze der kombinierten Zeitenliste der freien Trainings. Der Aruba.it-Ducati-Pilot holte mit 1:40,904 min die Tagesbestzeit vor seinem Teamkollegen Alvaro Bautista (1:41,154 min) und Toprak Razgatlioglu (BMW/1:41,199 min).

Bei strahlendem Frühlingswetter markierte der Italiener etwa 15 Minuten vor Ende des zweiten Trainings die schnellste Runde des Tages. Es fiel auf, dass die Zeiten langsamer waren als beim vorherigen Test. Bulega kommentierte dies: «Bei den Tests war ich schneller, aber da ging es eher um die eine schnelle Runde. Wir wissen, dass wir uns auf das Rennen vorbereiten müssen. Jetzt haben wir viel Neues probiert, womit ich zufrieden bin.»

Während die Strecke beim WM-Auftakt in Australien mit neuem Asphalt hohen Grip bot, ist in Barcelona das Gegenteil der Fall. Dies sorgte anfangs für Zweifel beim Italiener. «Ich war unsicher, ob ich auch hier so stark sein würde. Es überrascht mich, dass ich auf dieser Strecke, die sich so stark von Phillip Island unterscheidet, so gut zurechtkomme.»

Einer seiner härtesten Konkurrenten ist Teamkollege Alvaro Bautista, der am Freitag die zweitschnellste Zeit erzielte und dabei etwas längere Stints fuhr. «Ich habe keine Ahnung, was Alvaro gemacht hat. Ich weiß nur, dass er sich auf das Rennen vorbereitet hat. Es läuft auch bei ihm gut.»

Die Startpositionen sind noch nicht festgelegt, aber Bulega hat den Speed für die erste Reihe. Wie sieht seine Taktik für das Rennen aus? «Unsere Rennpace ist gut. Ich werde versuchen, die Führung zu übernehmen und die Runden einfach abzuspulen.»