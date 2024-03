Barcelona: Pole-Rekord für Toprak Razgatlioglu & BMW 23.03.2024 - 11:25 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu beeindruckte mit einem Rekord in der Superpole

Mit der Pole in Rekordzeit bewies Toprak Razgatlioglu beim Meeting der Superbike-WM 2024 in Barcelona seinen Wert für BMW. Andrea Iannone in Reihe 1, Aegerter Sechster. Bautista und Rea verpassen Top-10.