Razgatlioglu (3.): «Hoffe, das passiert nicht wieder»

Toprak Razgatlioglu brauchte im ersten freien Training der Superbike-WM in Barcelona nur sechs Minuten, um seine schnellste Runde des Tages zu fahren. Was der BMW-Star in den restlichen 84 trieb.

Das erste freie Training am Freitagvormittag hatte kaum begonnen, da fuhr Toprak Razgatlioglu mit 1:41,199 min die schnellste Runde der ganzen Session. Und das Niveau war erstaunlich hoch: Die schnellste Rennrunde auf dem Circuit de Catalunya drehte 2022 Alvaro Bautista (Ducati) in 1:41,135 min.

Dass er über eine Runde brutalen Speed hat, bewies der Türke bereits im vorangegangenen Test in Barcelona, den er 0,027 sec hinter der Bestzeit von Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) abschloss und ebenso wie der Italiener unter dem Pole-Rekord blieb.

Doch Toprak weiß, dass es in Barcelona nicht auf pure Geschwindigkeit ankommt, sondern wer sich schnellstmöglich über die Renndistanz rettet. Auf kaum einer anderen Rennstrecke müssen die Reifen so schonend behandelt werden.

«Im Test fühlte sich das Motorrad viel besser an, wir haben ein paar Veränderungen an der Abstimmung versucht, um uns zu verbessern», erklärte das BMW-Aushängeschild. «Das ging nicht auf, am Samstag gehen wir zu den Einstellungen vom Test zurück. Ich versuchte auch die neue Schwinge, gehe aber wohl wieder zur alten zurück. Wenn ich mit der ein gutes Gefühl habe, dann mache ich mit ihr weiter. Am Nachmittag fokussierte ich mich auf eine Rennsimulation. Der Grip ist okay, die Strecke ist okay, wir müssen nur ein besseres Setup finden. Wir wissen, dass Ducati hier stark ist, Bautista und Bulega stechen hervor. Wenn wir uns nur ein bisschen verbessern, kann ich diesen Jungs in den Rennen hoffentlich folgen und aufs Podium fahren.»

Wie erklärt der Weltmeister von 2021, dass er an seine Bestzeit vom Anfang von FP1 den ganzen Tag nicht mehr herankam?



«Ich fuhr nur eine schnelle Runde und habe anschließend nicht mehr gepusht», erzählte Toprak SPEEDWEEK.com. «Ich ging etwas vom Gas und fuhr eher so wie im Rennen. Auf Anhieb 1:41,1 min zu fahren, hat mich überrascht. Das ist eine starke Rundenzeit. Den Rest des Tages habe ich mich darauf konzentriert, an meiner Rennpace zu arbeiten. Sollte mir hier erneut ein Podestplatz gelingen, wäre das sehr wichtig. Ich glaube, dass wir auf Strecken wie Assen und den folgenden ohnehin stärker sein werden.»

Nach den Rängen 5 und 3 in den ersten zwei Rennen in Australien lag Razgatlioglu im zweiten Hauptrennen erneut auf Podestkurs, als der Motor seiner M1000RR Rauchzeichen gab und das Leben aushauchte. «Ich hoffe, dass dieses Problem nicht noch einmal auftritt», hielt der 39-fache Laufsieger fest. «Ich peile dieses Jahr in der Weltmeisterschaft die Top-3 an, aber so ist Motorsport. Manchmal gibt es mechanische Probleme. Wobei ein Motorschaden am ersten Rennwochenende schon etwas früh kam.»