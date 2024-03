Barcelona, FP3: Domi Aegerter (Yamaha) fährt Bestzeit

Der Schweizer Dominique Aegerter überraschte mit der schnellsten Runde im FP3 der Superbike-WM in Barcelona am Samstagmorgen. Yamaha-Markenkollege Philipp Öttl war als Neunter ebenfalls stark.

Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) gaben uns bei den Testfahrten in Barcelona vergangene Woche einen Vorgeschmack, was uns beim Europa-Auftakt dieses Wochenende erwartet. Der Italiener fuhr mit einem Qualifyer mit 1:40,172 min die schnellste Runde jemals auf dem Catalunya-Circuit, der Türke war winzige 0,027 sec langsamer.

Weil Rekorde nur an einem Rennwochenende aufgestellt werden können, blieb die Bestmarke von Alvaro Bautista (1:40,264 min), gefahren im Qualifying 2023, bestehen.

© Gold & Goose Willkommen in Barcelona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bassani und Van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter

Die beiden freien Trainings am Freitag beendete Superbike-Rookie Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit 1:40,907 min als Erster.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9 Uhr dauerte es nur fünf Minuten, dann blieb Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) mit 1:40,816 min unter Bulegas Bestmarke.

Bis auf vier Fahrer konnten alle ihre Zeit vom Freitag verbessern, in der letzten Runde katapultierte sich der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) mit 1:40,695 min an die Spitze und beendete das Training als Erster. Es folgen Petrucci, Locatelli, Gardner, Iannone, Razgatlioglu, Bulega, van der Mark, Öttl und Sam Lowes in den Top-10.

Titelverteidiger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) fuhr unscheinbar auf Platz 11, WM-Leader Alex Lowes aus dem Kawasaki-Werksteam wurde 13. und Rekordchampion Jonathan Rea (Pata Yamaha) 15.