Barcelona, Lauf 2: Ducati-Doppelsieg, Bautista Erster

Mit dem ersten Saisonsieg für Alvaro Bautista (Ducati) endete das Superbike-Meeting in Barcelona ganz nach dem Geschmack der 34.703 Zuschauer. BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu wurde Dritter. Rea holt erste WM-Punkte.

Die Startaufstellung in den ersten beiden Reihen hatte sich durch das Superpole-Race leicht geändert. Von der Pole startete zum dritten Mal an diesem Wochenende Toprak Razgatlioglu (BMW), die erste Reihe komplettierten Andrea Iannone und Álvaro Bautista (beide Ducati). Die beste Kawasaki von Alex Lowes stand auf der fünften Position, die beste Honda blieb die von Iker Lecuona auf Platz 18.

Jonathan Rea (Yamaha) verbesserte sich leicht auf Position 13. Dominique Aegerter büßte fünf Positionen ein rutschte auf Platz 11 der Startaufstellung ab, Philipp Öttl blieb auf der 20. Position.

Bei Rennstart um 14 Uhr war es 15 Grad kühl, der Asphalt war nicht bedeutend wärmer und es wurde windiger.

In der ersten Rennhälfte gab überwiegend Nicolò Bulega die Pace vor. Der Ducati-Pilot kämpfte von Beginn an mit seinem Ducati-Teamkollegen Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu (BMW) in den Top-3 und übernahm in Runde 5 die Führung. Als sich der ab Rennmitte der Reifenverschleiß bemerkbar machte, zog Bautista in Runde 11 wieder vorbei – aber Bulega ließ sich nicht abschütteln und hielt bis zwei Runden vor dem Ende mit. Letztlich holte der Spanier aber souverän und verdient seinen ersten Saisonsieg.

Derweil musste Toprak Razgatlioglu ab Runde 12 einsehen, dass er nicht um den Sieg würde kämpfen können. Der BMW-Pilot sicherte den dritten Platz ab und kreuzte mit 7 sec Rückstand auf den Sieger die Ziellinie. Als Vierter bestätigte Michael van der Mark den Aufwärtstrend von BMW.

Nachdem Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) auf einem sicheren vierten Platz stürzte, kreuzte Danilo Petrucci (Barni Ducati) als bester Privatier auf der fünften Position die Ziellinie.

Die beste Yamaha fuhr Remy Gardner auf Platz 6 über die Linie, wegen einer Track-Limit-Zeitstrafe kam der Yamaha-Pilot jedoch als Siebter in die Wertung. Werkspilot Jonathan Rea erreichte als Achter das Ziel, womit der Nordire im sechsten Rennen endlich seine ersten WM-Punkte holte.

Kawasaki-Pilot Alex Lowes profitierte von der Bestrafung und wurde Sechster.

Dominique Aegerter hatte sich das zweite Rennen konservativ eingeteilt und lag zeitweise außerhalb der Punkteränge. Aber im letzten Drittel orientierte sich der Schweizer mit seiner GRT-Yamaha wieder nach vorn und schaffte es bis Platz 9. Als 16. verpasste Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) die Punkte.

Bei insgesamt fünf Ausfällen reichte es auch für Honda für ein Finish in den Top-15 – Xavi Vierge kam mit 26 sec Rückstand als 14. ins Ziel.

Die Gesamtwertung wird weiter von Bulega angeführt, Lowes und Bautista belegen punktgleich den zweiten Platz. Razgatlioglu belegt Rang 4.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Iannone, Bulega, Razgatlioglu und Alex Lowes in die erste Kurve. Aegerter auf 15, Öttl 21. Sturz Bassani und Rinaldi nach wenigen Kurven. Locatelli am Ende des Feldes.



Runde 1: Bautista, Iannone. Bulega und Razgatlioglu nebeneinander über die Linie. Rea auf Platz 9, Aegerter 13 und Öttl 17.



Runde 2: Bautista setzt sich in 1:42,787 min um 0,3 sec leicht ab, dann Razgatlioglu, Iannone und Bulega. ALowes auf Platz 6.



Runde 3: Schnellste Runde Locatelli (19.) in 1:42,190 min. Lecuona und Ray in Kurve 1 gestürzt.



Runde 4: Bautista vorn, Bulega vorbei an Razgatlioglu auf Platz 2. Iannone fällt ab. Rea 1,5 sec zurück Achter. Aegerter auf 14, Öttl 17.



Runde 5: Bulega in 1:41,578 min neuer Führender und mit 0,7 sec Vorsprung – aber die Top-3 fahren innerhalb einer Sekunde. Rea vorbei an Petrucci auf Platz 7. Die Lowes-Twins im Kampf um Platz 9.



Runde 6: Bulega, Bautista und Razgatlioglu setzten sich leicht ab. Dann Iannone, van der Mark und Gardner. Petrucci, Rea, ALowes und SLowes kämpfen um Platz 7. Aegerter auf 15.



Runde 7: Razgatlioglu (3.) erstmals über eine Sekunde hinter dem Führenden.



Runde 8: Iannone sicher auf P4. Petrucci (7.) konnte sich lösen, nun kämpfen die Lowes und Rea um Platz 8.



Runde 9: Bulega, Bautista und Razgatlioglu fahren noch 1:42,2 min, der Rest nähert sich allmählich den 1:43 min. Die kritische Phase mit den Reifen beginnt.



Runde 10: Bautista übernimmt wieder das Kommando und drängt vorbei an Bulega. ALowes, Rea, Redding und Gerloff kämpfen um Platz 9.



Runde 11: Bautista 0,4 sec vor Bulega und 1,6 sec vor Razgatlioglu. Iannone (4.) hat nach vorn und hinter über eine Sekunde Abstand. Ab Platz 9 werden 1:43 min und höher gefahren.



Runde 12: Während Bautista persönlich schnellste Rundenzeiten fährt, werden die meisten Gegner immer langsamer. Nur die Top-5 fahren noch 1:42 min.



Runde 13: Bautista und Bulega innerhalb 0,4 sec, Razgatlioglu schon 2,7 sec zurück. Sturz Iannone!



Runde 14: Auch Razgatlioglu fährt jetzt nur noch 1:43 min und gibt sich mit Platz 3 zufrieden. Van der Mark ist Vierter. Petrucci und Gardner kämpfen um Platz 5, die Lowes’ um Platz 7. Rea einsam auf Platz 9. Aegerter auf 12 mit Anschluss bis Platz 10.



Runde 15: Bulega lässt sich nicht abschütteln und bleibt innerhalb 0,5 sec zu Bautista.



Runde 16: Petrucci (5.) hat sich gegen Gardner durchgesetzt.



Runde 17: Die Top-5 scheinen bezogen. SLowes fällt nach einem Fehler auf Platz 14 zurück.



Runde 18: Bulega (2.) jetzt eine Sekunde hinter Bautista. ALowes (7.) holt auf Gardner (6.) auf. Rea weiter sicher auf Platz 8. Aegerter Neunter.



Runde 19: Keine Veränderung.



Letzt Runde: Bautista gewinnt souverän vor Bulega und Razgatlioglu.