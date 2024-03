Barcelona, Lauf 1: Historischer BMW-Sieg für Toprak

Am zweiten Rennwochenende mit BMW hat es Toprak Razgatlioglu geschafft! Der Türke gewann den ersten Superbike-Lauf in Barcelona vor den Ducati-Stars Nicolò Bulega und Alvaro Bautista. Desaster für Johnny Rea (Yamaha).

In Rekordzeit holte sich Toprak Razgatlioglu in Barcelona seine erste Pole mit der BMW M1000RR, die erste Startreihe komplettierten die Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Andrea Iannone. Bester Yamaha-Pilot in der Startaufstellung war Dominique Aegerter als Sechster, daneben WM-Leader Alex Lowes mit der besten Kawasaki.

Für Alvaro Bautista (Ducati) und Tito Rabat (Kawasaki) gab es zwei Stunden nach der Superpole eine unschöne Überraschung. Weil die beiden Spanier auf der Ideallinie bummelten, wurden sie jeweils um drei Positionen zurückversetzt. Für den zweifachen Weltmeister bedeutete das Startplatz 14 statt 11 und für den Moto2-Weltmeister von 2014 Platz 20 statt 17. Nutznießer war unter anderen Jonathan Rea (Yamaha), der von der verhaltenen 13. Position auf den nicht bedeutend besseren zwölften Startplatz vorrückte. Auch Philipp Öttl (Yamaha) profitierte und ging als 19. ins Rennen.

Das Wetter präsentierte sich bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit stabil und mit 21 Grad Celsius frühsommerlich angenehm. Die spannende Frage war, ob die schnellsten Piloten den Reifenverschleiß über 20 Runden im Griff haben.

In den ersten vier Runden balgten sich Razgatlioglu und Sam Lowes (Ducati) um die Führung, bis der Marc VDS-Pilot seine Ducati in den Kies warf. Dann drehte aber Nicolò Bulega auf und fuhr mit schnellen Rundenzeiten einen Vorsprung heraus.

Wie erwartet wurden die Rundenzeiten ab Rennmitte teils dramatisch langsamer und nun schlug die Stunde der Piloten, die mit ihren Reifen schonend umgegangen sind – Alvaro Bautista! Der 39-Jährige machte mit den schnellsten Rundenzeiten im letzten Renndrittel viele Positionen gut und brauste noch als Dritter auf das Podium – wohlgemerkt von Startplatz 14!

Die noch größere Geschichte schrieb aber Razgatlioglu. Der 27-Jährige setzte sich zuerst gegen den starken Andrea Iannone durch und hielt seinen Rückstand auf Bulega konstant bei etwa 4,5 sec. Der BMW-Pilot attackierte bis zur Ziellinie und lag zu Beginn der letzten Runde am Hinterrad des Ducati-Piloten, der kaum mehr ans Gas gehen konnte. Am Ende gewann der Türke mit 0,9 sec Vorsprung auf den jungen Italiener.

Es ist der erste BMW-Sieg seit Chaz Davies auf dem Nürburgring 2013!

Derweil setzte sich das Desaster für Jonathan Rea (Yamaha) fort. Der Nordire steuerte nach Runde 1 die Boxengasse an und gab das Rennen offenbar mit einem technischen Problem auf.

Iannone brachte noch knapp vor Andrea Locatelli (5./Yamaha) den vierten Platz ins Ziel. Kawasaki-Pilot Alex Lowes betrieb mit Platz 6 Schadensbegrenzung.

Dominique Aegerter (Yamaha) hatte sich wahrscheinlich etwas mehr ausgerechnet als Platz 8, was noch viel mehr für Philipp Öttl (Yamaha) gilt – der Bayer kam abgeschlagen als 19. ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Ianonne und Sam Lowes in die erste Kurve. Bulega auf Sechster, van der Mark auf 7 und Aegerter 10.



Runde 1: Razgatlioglu vor Lowes und Iannone. Bautista auf Platz 12. Öttl auf 20. Rea steuert mit einem Problem die Box an.



Runde 2: Razgatlioglu muss sich gegen SLowes wehren, mit etwas Abstand folgen Iannone, Locatelli und Bulega. Aegerter weiter auf zehn, dahinter Bautista.



Runde 3: Schnellste Runde bisher Razgatlioglu in 1:41,729 min, aber SLowes übernimmt in 1:41,440 min die Führung! Die Top-6 innerhalb 2 sec.



Runde 4: SLowes führt um 0,7 sec vor Razgatlioglu, Iannone und Bulega. Locatelli und van der Mark kämpfen um Platz 5.



Runde 5: SLowes gestürzt. Bulega führt vor Razgatlioglu und Iannone.



Runde 6: Die Top-3 führen 2,2 sec vor van der Mark, Locatelli und Alex Lowes. Aegerter weiter auf Platz 10.



Runde 7: Bulega um 1,4 sec vorn. Iannone vorbei an Razgatlioglu auf Platz 2.



Runde 8: Nur Bulega fährt unter 1:42 min. Bautista (8.) einer der Schnellsten. Die Honda-Piloten Vierge und Lecuona auf den Plätzen 12 und 14. Öttl auf 19.



Runde 9: Bulega führt bereits um 3,1 sec vor Iannone und Razgatlioglu. Bautista (7.) kann es noch weit nach vorn schaffen.



Runde 10: Die Rundenzeiten nähern sich den 1:43 min, auch Bulega lässt nach. Razgatlioglu wieder Zweiter. Van der Mark (4.) am Hinterrad von Iannone (3.).



Runde 11: Bautista (6.) jagt Petrucci (5.). Aegerter verbessert sich vorbei an Gardner auf Platz 9. Öttl und Mackenzie kämpfen um Platz 19.



Runde 12: Obwohl schneller findet Bautista findet Lücke bei Petrucci. Bulega und Razgatlioglu fahren mittlere 1:42 min, der Rest ist bereits in den 1:43 min.



Runde 13: Iannone (3.) kann mit Razgatlioglu nicht mehr mithalten, aber auch der van der Mark wird langsamer.



Runde 14: Bulega erstmals langsamer als Razgatlioglu, aber er führt um 4,3 sec. Bautista jetzt Fünfter und nimmt van der Mark ins Visier.



Runde 15: Razgatlioglu 3,8 sec hinter Bulega! Van der Mark (6.) verliert einen weiteren Platz an Petrucci (5.). Locatelli bester Yamaha-Pilot auf Platz 7.



Runde 16: Bautista jagt Iannone. Öttl auf Platz 20.



Runde 17: Bulega noch 2,7 sec hinter Bulega! Bautista vorbei an Iannone auf Platz 3.



Runde 18: Toprak 1,9 sec zurück. Aegerter verbessert sich auf Platz 8 – van der Mark Neunter. Petrucci, Locatelli und Lowes kämpfen um Platz 5.



Runde 19: Nur noch 0,5 sec zwischen Bulega und Razgatlioglu!



Runde 20: Razgatlioglu gewinnt sensationell vor Bulega und Bautista!