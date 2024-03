Van der Mark: «Toprak macht das Unmögliche möglich» 24.03.2024 - 18:13 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu verstehen sich gut

BMW hat in der Superbike-WM 2024 nicht nur mit Toprak Razgatlioglu einen Schritt nach vorn gemacht, auch der zweite ROKiT-Pilot zeigte in Barcelona starke Leistungen. Michael vd Mark lobt den Türken in höchsten Tönen.