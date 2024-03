Toprak zeigt Bonovo action, was mit BMW möglich ist

ROKiT-Pilot Toprak Razgatlioglu benötigte nur zwei Meetings der Superbike-WM 2024, um mit der M1000RR Siege einzufahren. Das deutsche BMW-Team Bonovo action nimmt die Herausforderung an.

Es ist erstaunlich, wie schnell sich Kräfteverhältnisse im Rennsport ändern können. War in der zweiten Saisonhälfte 2023 Bonovo action das bessere BMW-Team, hat sich das Blatt nach nur zwei Meetings der diesjährigen Superbike-WM zugunsten der britischen ROKiT-Mannschaft gewendet. Dass Garrett Gerloff und Scott Redding nicht mit Neuzugang Toprak Razgatlioglu mithalten würden, konnte man noch erwarten. In Barcelona am vergangenen Wochenende war aber auch Michael van der Mark deutlich besser unterwegs als die Fahrer des deutschen Teams.

Die besten Ergebnisse für Bonovo action fuhren der Texaner und der Engländer als Zehnter und Elfter im zweiten Lauf ein. «Das Wochenende ist nicht ganz so verlaufen, wie wir es uns erhofft hatten», gab Teameigner Jürgen Röder zu. «Das Wochenende hatte wenige Höhen, aber viele Tiefen. Wir hatten uns natürlich gewünscht, dass speziell Garrett weiter vorn platziert wäre. Bei Scott hatten wir schon Schwierigkeiten erwartet, da Barcelona definitiv nicht seine Lieblingsstrecke ist. Scott hat unsere Erwartungen aber übertroffen, daher sind wir extrem positiv über sein Resultat am Sonntag überrascht. Garretts Ergebnis war ziemlich versöhnlich mit Platz 10 und Scott direkt dahinter auf Platz 11. Alle vier BMWs in den ersten Elf zu haben, ist bei diesem extrem starken Starterfeld schon sehr positiv zu werten.»

Mit Siegen und Podestplätzen hat Razgatlioglu das Potenzial der M1000RR aufgezeigt und damit für alle BMW-Piloten die Messlatte höher gelegt. «Generell, was BMW beziehungsweise Toprak geleistet haben, war schlichtweg genial. Er hat am Samstag gewonnen, das Superpole-Race gewonnen und wurde Dritter. Toprak ist definitiv einfach ein Ausnahmefahrer, der definitiv alles, was die BMW zu bieten hat, ausnutzen kann», lobte Bonovo-Boss Jürgen Röder. «Das muss unser Maßstab sein. Daran müssen wir uns halten, um uns sukzessive an diese Ergebnisse heranzuarbeiten. Natürlich müssen wir selbst an unserer Performance arbeiten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Gerloff © Gold & Goose Sam und Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Aegerter und Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Van der Mark und Gardner © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Petrucci, Gardner, A. Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Bulega, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Auch Teammanager Michael Galinski hatte nicht damit gerechnet, dass man auf dem Circuit de Catalunya derart straucheln würde. «Der Test war eigentlich ganz okay und daher hatten wir uns schon das eine oder andere ausgerechnet, da wir einen recht guten Renn-Speed hatten», grübelte der Norddeutsche. «Die einzelne Runde war noch nicht so schnell, aber wir haben beim Test wirklich etwas gefunden und sind dadurch davon ausgegangen, dass es im Rennen sehr gut funktioniert. Aber wie es oft so ist, andere Temperaturen, andere Voraussetzungen, daher hat vom Test nicht mehr viel gepasst und wir mussten schauen, dass wir den nötigen Grip hinbekommen für die Jungs, was nicht immer zu 100 Prozent gelungen ist. Es freut mich, dass Toprak aufgezeigt hat, was mit einer BMW möglich ist. Wir gratulieren ihm natürlich herzlich. Auch Michael van der Mark hat sich an diesem Wochenende gut geschlagen und wir müssen jetzt daran arbeiten, diese Lücke wieder zu schließen. Wir haben das im letzten Jahr gezeigt, also müssen wir da auch wieder hinkommen.»