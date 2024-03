Alex Lowes (Kawasaki): So gut wie nie in Barcelona

Als WM-Leader trat Alex Lowes beim Heimrennen seines Kawasaki-Teams beim Superbike-Meeting in Barcelona an. Der 33-Jährige zeigte eine solide Performance, verpasste aber den Sprung auf das Podium.

Alex Lowes hatte sich gewünscht, dass das zweite Saisonmeeting der Superbike-WM 2024 ähnlich verlaufen würde wie der Auftakt auf Phillip Island, wo er zwei Siege und einen vierten Platz einfahren konnte – erwartet hat der Kawasaki-Pilot das jedoch nicht. Was der Engländer auf dem Circuit de Catalunya aber zeigte, war aller Ehren wert.

Das Kawasaki-Werksteam hat seinen Sitz zwar unweit der Rennstrecke, das Layout kommt der ZX-10RR jedoch nicht entgegen. Mit sechsten Plätzen in den Hauptrennen und Platz 5 im Superpole-Race lief es für den Engländer jedoch weitaus besser als befürchtet.



«Ich bin wirklich zufrieden damit, wie unser Sonntag verlaufen ist, denn dies ist nicht die einfachste Strecke für uns», sagte ein zufriedener Alex Lowes. «Es war ein schwieriges Wochenende und wir hatten bei den letzten Tests und am Freitag nicht wirklich den Speed. Deshalb ist es gut, dreimal in die Top-6 zu fahren. Und ich war am Ende des letzten Rennens wirklich stark, habe Petrucci und Gardner eingeholt und versucht, unter die ersten Fünf zu kommen. Nach Australien haben wir viel erwartet, aber wir wussten, dass diese Strecke ziemlich schwierig ist.»

Im Sprintrennen zeigte der 33-Jährige mit nur 1,6 sec Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) seine beste Performance.



«Ich habe das Superpole-Race wirklich genossen und fühlte mich wohl mit dem Motorrad. Ich konnte die besten Runden fahren, die wir je auf dieser Strecke gefahren sind, und meine Rennzeit im Vergleich zum letzten Jahr um einiges verbessern», zählte Lowes auf. «Insgesamt müssen wir zufrieden sein. Das Heimrennen des Teams hat mir Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Rennen in Assen.»

Die Führung der Gesamtwertung musste Lowes bereits nach dem ersten Lauf an Ducati-Pilot Nicolò Bulega abtreten. Den zweiten Rang teilt sich der Kawasaki-Pilot mit identischen 75 Punkten mit Alvaro Bautista (Ducati).