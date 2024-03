Famos: Rookie Nicolo Bulega führt die Superbike-WM an

Das Gelernte aus dem ersten Rennen der Superbike-WM in Barcelona konnte Ducati-Pilot Nicolo Bulega am Sonntag umsetzen. Mit Köpfchen eroberte der Rookie nicht nur einen zweiten Platz, sondern auch die WM-Führung.

Nicolo Bulegas erfolgreiches Rennwochenende in Barcelona ging mit einem weiteren Podestplatz zu Ende. Im zweiten Hauptrennen eroberte er nach Platz 4 im Sprint am Sonntagvormittag hinter seinem Aruba-Teamkollegen Alvaro Bautista den zweiten Platz und konnte dieses Mal vor Toprak Razgatlioglu (3./BMW) ins Ziel kommen. Dieses starke Ergebnis war hart erkämpft.

Vom vierten Startplatz aus ging der Aruba.it-Ducati-Pilot ins Rennen und war von Beginn an in der Spitzengruppe. In der fünften Runde übernahm Bulega die Führung und behielt diese bis zur Rennhalbzeit, bevor sich Bautista vor ihn setzte. Für einige Runden schien es, als könnte er mit seinem Teamkollegen mithalten, doch am Ende fehlten ihm zwei Sekunden auf den Superbike-Weltmeister.

«Ich war besorgt, den gleichen Fehler wie am Samstag zu machen», äußerte sich der Zweitplatzierte, der im ersten Rennen in der letzten Runde mit stark nachlassendem Hinterreifen von Toprak Razgatlioglu überholt wurde und den Sieg verlor.

«Am Anfang fuhr ich schneller als geplant und musste mir ständig einreden, die Ruhe zu bewahren. Dann kamen Alvaro und Toprak, die etwas schneller waren, und ich bin ihnen gefolgt. Als mich Alvaro überholte, merkte ich, dass ich schneller fahren kann. Doch ich kam ins Grübeln, die Reifen nicht zu stark zu beanspruchen. Ich wollte ihm bis zur letzten Runde folgen und dann versuchen anzugreifen. Doch der Abstand wurde zu groß.»

Mit der Ausbeute aus Spanien ist der Italiener zufrieden: «Ich gehe mit zwei Podiumsplatzierungen von dieser Strecke, damit kann ich leben.»

In der WM-Wertung hat Bulega die Führung von Alex Lowes (Kawasaki) übernommen, mit je 12 Punkten Rückstand folgen mit dem Engländer und Bautista die nächsten Konkurrenten.

Sein Blick richtet sich nun auf Assen, wo in einem Monat die dritte Station der Superbike-WM sein wird. Im Vorjahr gewann Bulega dort beide Supersport-Rennen. «Ich mag Assen mehr als Barcelona. Mein Fahrstil passt dort besser als hier. Außerdem habe ich gute Erinnerungen an das letzte Jahr und freue mich, mit einem Superbike dort fahren zu dürfen. Ich werde versuchen zu gewinnen, aber auch mit den Top-3 wäre ich zufrieden.»

Assen wir die erste Strecke für den Superbike-Rookie sein, auf welcher er mit der Panigale V4R vor dem Rennen nicht getestet hat.