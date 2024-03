Scott Redding wird Vater: Frau Jacey ist schwanger!

Während es sportlich für Scott Redding bei Bonovo action BMW in der Superbike-WM 2024 noch nicht rund läuft, gibt es für seine noch junge Familie bald Nachwuchs. Seine Frau Jacey erwartet ein Kind!

Seit Dezember 2022 ist Superbike-WM-Pilot Scott Redding mit Jacey Hayden verheiratet. Nun erwartet seine Frau zum ersten Mal Nachwuchs, und zumindest privat läuft es beim hippen Paar wie geschmiert.

Die Nachricht über die Schwangerschaft wurde von der Familie Redding mit einem Instagram-Post publik gemacht. In einem Korb mit einem Bündel Schleierkraut liegt eine nachgestellte Titelseite der bekannten Tageszeitung «The Daily Times», die den Nachwuchs ankündigt. Auf der Seite ist ein Bild des positiven Schwangerschaftstests zu erkennen. Als Beweis folgen Abzüge mehrerer Ultraschallbilder.

«Eine Hälfte von mir, die andere von mir. Wir sind so glücklich bekannt zu geben, dass unsere kleine Familie 2024 um eins wachsen wird», verkündete der US-Amerikanerin im Beitrag. Auch Redding, der auf den TV-Bildern in der Startaufstellung von Barcelona ebenfalls kurz den Nachwuchs andeutete, äußerte sich auf der Plattform Instagram: «Ein neues Kapitel in unserem Leben beginnt hier.»

Jacey Redding, früher mit dem Nachnamen Hayden, ist nicht mit der gleichnamigen Rennfahrer-Familie rund um Earl Kennedy aus den USA verwandt. Sie wurde ab 2013 bekannt als Influencerin und Modell für TAG und Ford.

In einem weiteren Ihrer Beiträge teilt sie private Einblicke, in welchen sie Freunden, Bekannten und dem Paddock ihre Schwangerschaft verkündet und die freudigen Reaktionen dieser auf den kommenden Nachwuchs einfängt. Für das Ehepaar, welches seit 2019 zusammen ist, gab es seither zahlreiche Glückwünsche, denen wir uns anschließen.