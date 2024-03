Domi Aegerter (Yamaha) ist überzeugt: Es geht besser

Die zweite Station der Superbike-WM erwies sich für Domi Aegerter (GRT Yamaha) als schwieriges Pflaster. Nach dem missglückten Superpole-Race war die Ausgangslage für das zweite Hauptrennen in Barcelona schwierig.

Für GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter ging das Superbike-Wochenende in Barcelona mit mäßigen Ergebnissen zu Ende. Nach dem achten Platz am Samstag, verpasste er am Sonntagvormittag im Sprint als Zehnter die Punkte. Und was mindestens so schlimm war: Im zweiten Hauptrennen stand er deshalb fünf Startplätze weiter hinten. Mit Platz 9 in diesem konnte er zumindest einige Punkte mitnehmen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Gerloff © Gold & Goose Sam und Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Aegerter und Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Van der Mark und Gardner © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Petrucci, Gardner, A. Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Bulega, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Am Sonntag wollte Aegerter im Warm-up Änderungen an seiner R1 probieren, welche ihm in den Rennen helfen sollten. Doch die Streckenbedingungen waren zu dieser Zeit feucht und hätten keine Erkenntnisse gebracht.

Von seiner guten Startposition 6 konnte der Schweizer im Sprint nicht profitieren und fiel zwischenzeitlich bis auf Platz 11 zurück. «Der Sprint war schwierig. Ich habe probiert, in den Top-9 ins Ziel zu kommen. In der letzten Runde hatte ich ein großartiges Duell mit Remy Gardner, das ich verlor.»

Von der vierten Reihe aus ging es ins zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag. «Zu Beginn hatte ich Kontakt mit einem anderen Fahrer und bin auf Position 15 zurückgefallen. Meine Pace war ziemlich gut, am Ende wurde ich Neunter. Das ist nicht schlecht, doch es geht besser. Uns fiel es schwer, die anderen Fahrer zu überholen.»

Im Vorjahr feierte Aegerter gute Resultate in Assen (6./7./4.), der dritten Station im SBK-Kalender vom 19.–21. April. Dort erhofft sich der Rohrbacher vor allem einen besseren Startplatz, und dass er diese Position dann auch halten kann.

Nach zwei Events der Superbike-WM liegt Domi mit 34 Punkten auf der neunten Position der Gesamtwertung und ist damit zweitbester Yamaha-Pilot des Sextetts.