Danilo Petrucci: Sturz beim Motocross, Assen wackelt

Nach seinem Ausflug zum Autodrom Grobnik (Rijeka) begann sich Danilo Petrucci mit der intensiven Vorbereitung auf das Superbike-Meeting in Assen. Beim Motocross-Training stürzte der Ducati-Pilot schwer.

Die fast vierwöchige Pause zwischen Barcelona und Assen ist für Superbike-Piloten wie Danilo Petrucci schwierig. Denn die gerade aufgebaute Spannung müsste eigentlich hochgehalten werden, Tests mit dem Einsatzmotorrad sind aber streng limitiert. Der Italiener nutzte daher zum Training eine serienmäßige Ducati V4R und reiste vergangene Woche mit dem Van nach Rijeka zum Autodrom Grobnik. Dort traf sich der 33-Jährige mit seinem Barni-Teamkollegen Yari Montella (Supersport-WM) und Sponsor Spark und hatte eine angenehme Zeit.

Zurück in Italien wollte sich Petrucci mit Motocross fit halten, aber das war keine gute Idee. Beim Training am Donnerstag auf der MX-Piste in Cingoli stürzte der Ducati-Pilot und brach sich das rechte Schlüsselbein sowie den Kiefer. Petrucci war zu jeder Zeit bei Bewusstsein. Noch am Donnerstagabend wurde der Pechvogel operiert.

Details zu seiner Verletzung und Prognosen bezüglich seiner Rückkehr gibt es bisher nicht. Man kann sich vorstellen: Das in einer Woche anstehende Meeting in Assen droht ohne den beliebten Petrucci stattzufinden.