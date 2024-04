Assen, FP2: Wetterchaos, Abbruch, Bautista-Bestzeit

Auch das zweite Training der Superbike-WM 2024 in Assen war vom Wetter beeinflusst. Die schnellste Rundenzeit am Freitag gelang Ducati-Star Alvaro Bautista vor BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu.

Das Wetter hätte am Freitag in Assen wahrlich besser sein können. Den ganzen Tag über war es frisch mit Temperaturen um zehn Grad und immer wieder regnete es. Im ersten Training am Vormittag dauerte es über eine halbe Stunde, bis sich auch der letzte Superbike-Pilot bei noch feuchten Flecken auf die Piste wagte. Für die Bestzeit sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu in 1:35,684 min, die allerdings etwa zwei Sekunden langsamer als der Rundenrekord war und damit wenig Aussagekraft besaß.

Auch das zweite Training am Nachmittag begann mit wenig Action auf der Strecke, denn es war klar, dass die besten Bedingungen mit jeder Minute besser werden würden. Die Hälfte der Strecke war trocken, die andere Hälfte mindestens feucht. Mittlerweile schien aber die Sonne und ermöglichte vorübergehend einen regulären Trainingsbetrieb.

Nach 15 Minuten führte Michael Rinaldi die Zeitenliste an, in 1:36,666 min war der Italiener auf der Motocorsa Ducati aber eine gute Sekunde langsamer als Razgatlioglu am Vormittag.

Für die erste Rundenzeit unter 1:36 min sorgte WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati), gefolgt von Jonathan Rea (Yamaha) und Rinaldi. Acht der 23 Piloten hatten ihre persönlich beste Runde gefahren. Bei Halbzeit der 45-minütigen Session fuhr Alvaro Bautista (Ducati) in 1:35,473 min die bisher schnellste Rundenzeit an diesem Wochenende.

Bei noch 16:52 min wurde das zweite Training abgebrochen, weil sich in Kurve 8 eine Airfence aus seiner Verankerung gelöst hatte und neu fixiert werden musste. Doch noch bevor die Session fortgesetzt werden konnte, fiel ergiebiger Regen aus den dunklen Wolken über der Rennstrecke. Zeitverbesserungen waren unmöglich zu erreichen. Einige wenige Piloten nutzten die nun komplett nassen Bedingungen für ein Regentraining.

Es blieb somit bei der Bestzeit von Alvaro Bautista, der die kombinierte Zeitenliste vor Toprak Razgatlioglu und Remy Gardner (Yamaha) anführt. Aussagekraft haben aber weder die Rundenzeiten noch die Reihenfolge.