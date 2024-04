Assen, FP1: BMW gibt mit Razgatlioglu den Ton an

Das erste freie Training der Superbike-WM in Assen fand auf abtrocknender Strecke statt, Toprak Razgatlioglu (BMW) war der Schnellste. Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) mischen vorne mit.

Durch die Nähe zum Meer ist das Wetter in der niederländischen Provinz Drenthe oft wechselhaft und kaum vorhersagbar, in Assen erleben wir regelmäßig Kapriolen. Von Donnerstag auf Freitag setzte nach Mitternacht Regen ein und dauerte bis 6.30 Uhr am Morgen.

Als um 10.20 Uhr das erste freie Training der Superbike-Piloten begann, hatte der Wind den TT Circuit noch nicht komplett getrocknet, es gab zahlreiche feuchte Flecken. In den ersten 15 der 45 Minuten trauten sich nur vier Fahrer auf die Strecke, der WM-Zweite Alex Lowes (Kawasaki) verlor mit 1:40,340 min gegenüber der normalen Pace über 6 sec.

Zur Halbzeit führte BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu die Zeitenliste mit 1:37,024 min an. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Assen fuhr Alvaro Bautista (Ducati) im Sprintrennen 2022 in 1:33,620 min, der Pole-Rekord von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) stammt aus dem gleichen Jahr und steht bei 1:32,934 min.

In den letzten 17 Minuten blinzelte die Sonne durch die Wolken, in den finalen zehn Minuten konnten sich alle Fahrer deutlich steigern – die Bedingungen auf der Strecke wurden minütlich besser. Erst übernahm Remy Gardner (GRT Yamaha) von Razgatlioglu die Spitze, dann Alex Lowes, der als Erster unter 1:36 min blieb.

Für die Bestzeit sorgte letztlich Razgatlioglu mit 1:35,709 min, der Türke blieb damit 0,290 sec vor Alex Lowes. Mit über einer halben Sekunde Rückstand folgen Bautista, Gardner, Jonathan Rea und Topraks BMW-Kollegen Garrett Gerloff und Michael van der Mark in den Top-7.



Da die Zeiten auch am Ende noch zirka 2 sec über der normalen Pace lagen, hat das FP1 nur wenig Aussagekraft.

WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) hatte einen Ausritt und blieb in Kurve 1 kurz im Kiesbett stecken. Das Training beendete er als Zehnter, direkt vor dem Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha).



Xavi Vierge brachte die beste Honda auf Platz 12, der einzige deutsche Teilnehmer Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) wurde 14.