Michael van der Mark (7./BMW): «Einfach nur dumm»

Die gute Performance von ROKiT-Pilot Michael vd Mark ging im ersten Superbike-Lauf in Assen ein wenig unter. Seine BMW-Kollegen Scott Redding und Garrett Gerloff vom Team Bonovo action hatten dagegen Mühe.

Auch beim Meeting in Assen sorgt Toprak Razgatlioglu für die Highlights von BMW. Der talentierte Türke brauste in der Superpole auf Startplatz 3 und wurde im ersten Lauf Zweiter. Michael van der Mark, der bei seinem Heimrennen nur zu gerne ebenfalls auf das Podest gefahren wäre, ging als 13. ins Rennen und wurde Siebter.

Bei genauerer Betrachtung zeigte der Niederländer aber eine beachtenswerte Leistung, auch wenn er sich selbst das Leben schwer machte. «Ich habe ehrlich gesagt gemischte Gefühle», gab der 31-Jährige zu. «Ich denke, ich habe eine gute Entscheidung getroffen, in der Superpole die Reifen zu wechseln. Die Strecke trocknete ziemlich schnell ab, aber ich habe in der ersten Runde mit diesen Reifen einfach zu stark gepusht und bin gestürzt. Einfach nur dumm.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Nicholas Spinelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicholas Spinelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Polsetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Nicolò Bulega, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Nicholas Spinelli © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicholas Spinelli & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Van der Mark weiter: «Dann, bevor das Rennen begann, war es ein bisschen chaotisch. Ich kam auf die Startaufstellung und wollte Regenreifen, dann dachte ich an Intermediates, und dann, im letzten Moment, kam die Sonne durch. Also entschied ich mich für Slicks, und es war die richtige Wahl. Gegen Ende des Rennens hatte eine gute Pace. Ich habe Runde für Runde Leute eingeholt, viele schnellste Runden gedreht. Ich war in einer Gruppe mit drei anderen Fahrern und konnte nicht wirklich schneller werden, also habe ich versucht, Ruhe zu bewahren und sie am Ende zu schnappen. Aber leider kam dann die rote Flagge. Es ist schade, aber ich bin ziemlich zufrieden, von Platz 13 auf 7 gefahren zu sein.»

Außerdem: Van der Mark verlor auf den viertplatzierten Remy Gardner (Yamaha) nur 0,5 sec, auf seinen übermächtigen Teamkollegen auf dem Podium lediglich 3,2 sec und auf Überraschungssieger Nicholas Spinelli (Ducati) 6,5 sec!

Die Rückstände der Bonovo action BMW-Piloten war bedeutend größer. Als Achter büßte Scott Redding zwölf Sekunden ein, Garrett Gerloff wurde als 16. sogar überrundet.

«Insgesamt war ich unter diesen Bedingungen zufrieden mit dem Rennen am Nachmittag», sagte Redding. «Ich hatte einfach kein Gefühl für das Bike, kein Vertrauen, und es war wirklich schwierig, denn normalerweise bin ich im Regen ziemlich gut. Im Rennen regnete es zu Beginn in einigen Kurven, ich entschied, dass wir auf Slicks starten. Aber in den ersten drei Kurven regnete es, dann begann es in den Kurven neun, zehn, elf zu regnen, also passten wir uns jede Runde an. Einmal war es trocken, einmal nicht. Je trockener es wurde, desto mehr litt ich etwas in Sachen Rundenzeiten, und ich fiel aus der Spitzengruppe zurück.»

Der Texaner war regelrecht am Boden zerstört. «Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll», suchte Gerloff nach den richtigen Worten. «Es war ein brutaler Tag für mich und das Team. Ich hatte große Probleme und wir waren nicht sehr schnell. Mehr kann ich zum heutigen Tag nicht sagen. Ich werde es morgen noch einmal versuchen.»