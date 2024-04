Jonathan Rea (Yamaha) fiel eine Last von der Schulter

Mit der Pole und Platz 6 absolvierte Jonathan Rea bei der Superbike-WM 2024 in Assen seinen bisher besten Samstag seit seinem Wechsel zu Yamaha. Dem sechsfachen Weltmeister war die Erleichterung anzusehen.

Der ganz große Wurf gelang Jonathan Rea zwar nur mit dem Gewinn der Superpole, aber auch der sechste Platz im ersten Lauf war sein bisher bestes Saisonergebnis. Sein Rückstand auf den viertplatzierten Remy Gardner betrug lediglich 0,4 sec, nur 0,1 sec vor ihm wurde sein letztjähriger Teamkollege Alex Lowes (Kawasaki) Fünfter.

«Ich bin zufrieden, für mich und das Team ist das ein Schub», sagte der 37-jährige Nordire erleichtert. «Die Bedingungen waren tückisch, weil es nie komplett nass war. Die Reifen überhitzten und ab einem bestimmten Zeitpunkt waren die Intermediates die richtige Wahl. Meine Gratulation an Spinelli zu seinem Sieg, denn er traf die richtige Entscheidung und auch ohne den Abbruch hat er eine großartige Leistung abgeliefert. Kein Sieg in der Superbike-WM fällt einem in den Schoß.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Nicholas Spinelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicholas Spinelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Polsetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Nicolò Bulega, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Nicholas Spinelli © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicholas Spinelli & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Rea sprach nach dem Meeting in Barcelona davon, seine Performance auf einer schnellen Runde verbessern zu wollen. Dies ist ihm mit der Pole-Position eindrucksvoll gelungen. «Wir hatten uns für Assen als großes Ziel vorgenommen, einen vorderen Startplatz zu erreichen. Es war großartig, das Rennen zu Beginn anzuführen und ich wäre gerne vorn geblieben, aber es war einfach zu rutschig», erzählte der Yamaha-Pilot. «Ich hatte ein paar heikle Momente und als ich in die weiße Linie berührte, wäre ich fast gestürzt und musste neben die Piste ausweichen. Mein Rennen wurde aber hauptsächlich zerstört, als ich von Loka in der Schikane überholt wurde und er mir keinen Platz gelassen hat. Dadurch habe ich insgesamt drei Positionen verloren und lag am Ende der Gruppe. Aber ich arbeitete mich wieder nach vorn, leider wurden dann rote Flaggen geschwenkt. Mein Gefühl war, dass ich mit den Reifen und meiner Pace das Podium hätte erreichen können.»

Sein Teamkollege Andrea Locatelli sorgte am Ende durch seinen Motorschaden für den Rennabbruch.

Hat Rea in Assen den Durchbruch mit der Yamaha R1 geschafft? «Ich fühlte mich am Vormittag im Nassen nicht wirklich komfortabel», verriet der Familienvater. «Gerade bei solchen Bedingungen muss man eine Einheit mit dem Motorrad sein und absolutes Vertrauen zur Elektronik und allen anderen Dingen haben – aber ich lerne das Bike noch kennen. In der Superpole war die Strecke nur feucht und es kam mehr auf die Balance und das richtige Set-up an, denn eine Regenabstimmung wäre zu weich gewesen.»