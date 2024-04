SBK-WM in Assen ab 10:45 Uhr live im Servus-Stream 21.04.2024 - 08:12 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Der Rennsonntag in Assen verspricht unterhaltsam zu werden

Mit dem spannenden Superpole-Race der Superbike-Kategorie beginnt am der letzten Renntag der seriennahen Weltmeisterschaft in Assen. Was und wo live zu sehen ist.