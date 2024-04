Remy Gardner (4.): Die Gratulationen kamen zu früh

Superbike-WM-Pilot Remy Gardner bestätigte seinen Aufwärtstrend. Als Vierter feierte er im ersten Rennen in Assen auf der GRT-Yamaha sein bestes Saisonresultat, für kurze Zeit wähnte er sich auf dem ersehnten Podium.

Das Superbike-Wochenende in Assen läuft für GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner gut, schon in den freien Trainings überzeugte der Australier. Im Samstagsrennen, das abgebrochen wurde, kam er als Vierter hinter Sensationssieger Nicholas Spinelli (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW) und Alvaro Bautista (Ducati) ins Ziel. Gardner war während des gesamten Rennens in der Verfolgergruppe zu finden. Den Grundstein legte er in der Superpole, in welcher er die sechste Startposition eroberte.

Vor dem Rennen gab es Diskussionen über die Reifenwahl: «Es war anstrengend in der Startaufstellung. Mal regnete es, dann schien die Sonne und dunkle Wolken zogen heran. Sollte ich auf Slicks oder Regenreifen setzen?»

Gardner beschrieb, wie er die Entscheidung fand, indem er alle Meinungen des Teams hörte, ruhig blieb und schließlich die richtige Wahl traf. Er entschied sich wie alle bis auf Spinelli, mit Slicks ins Rennen zu gehen.

«Es hat Spaß gemacht, unter diesen Bedingungen zu fahren», grinste der 26-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es war eine gute Show und in der ersten Rennhälfte ein Überlebenskampf. Nach einigen Runden begann es im ersten Sektor noch mal kurz zu regnen. Ich dachte, wir müssten wie in Phillip Island zum Reifenwechsel an die Box. Aber dann kam die Sonne heraus, und die Strecke trocknete wieder ab.»

Zum Zeitpunkt des Rennabbruchs waren für Gardner nur Bautista und Razgatlioglu in Sichtweite. Spinelli, der zu Beginn einen Vorsprung von bis zu 25 Sekunden herausgefahren hatte, war Gardner längst entfallen. «Als das Rennen abgebrochen wurde, dachte ich, dass ich Dritter sei. Alex Lowes gratulierte mir. Dann merkte ich erst, dass ich nur Vierter bin. Zwei Runden mehr und Spinelli wäre weit zurückgefallen.»

Sein erstes Podium will Gardner am Rennsonntag sichern. Der ehemalige Moto2-Weltmeister wartet seit dem 7. November 2021 auf ein Top-3-Resultat.