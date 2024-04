Lecuona & Vierge: Das Honda-Duo ist bemitleidenswert

Iker Lecuona musste in den Rennen in Assen zuschauen

Auch in Assen gelang es Honda nicht, näher an die Spitze der Superbike-WM zu rücken. Während Xavi Vierge zwei Top-10-Resultate sammelte, musste Iker Lecuona die Fireblade verletzungsbedingt in der Box lassen.

Für das Honda-Werksteam endete ein weiteres Superbike-Wochenende, ohne sichtbar näher an die Spitze zu kommen. Die Gesamtsituation in Assen wurde erschwert, da nur Xavi Vierge an den Rennen teilnehmen konnte. Im Sprint gelang es ihm nicht, in die Punkteränge zu fahren. Im zweiten Rennen belegte er wie am Samstag den zehnten Platz, dieses Mal mit einem Rückstand von 19,5 Sekunden auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW), und kam knapp vor Petronas-Honda-Kollege Tarran Mackenzie ins Ziel.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Gardner © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Rea, Lowes, Gardner © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Gardner © Gold & Goose Bautista vor Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Gardner © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Was soll ich sagen? Ich hatte keinen Grip am Hinterrad. Meine Reifen hielten immerhin durch, sodass ich mich wieder vorkämpfen konnte. Ich bin enttäuscht, denn wir müssen herausfinden, was uns fehlt. Wenn wir das Problem nicht finden, können wir nicht vorne fahren», betonte Vierge. Im zweiten Lauf rutschte er zwischenzeitlich bis auf Position 15 ab, schaffte es aber bis zum Rennende noch in die Top-10.

Während Vierge immerhin zwölf Zähler für die Honda Racing Corporation sammelte und sein Markenkollege Mackenzie als Elfter im zweiten Rennen positiv überraschte, musste Iker Lecuona das Rennen von der Box aus verfolgen.

Im dritten freien Training war der Spanier am Samstagmorgen gestürzt und klagte daraufhin über starke Schmerzen im rechten Knie. Die Ärzte verweigerten ihm deshalb die Freigabe für die Rennen am Samstag und Sonntag.

«Die Situation ist körperlich und mental nicht einfach. Es ist schwierig, die Leistung zu halten, wenn du immer trainierst und plötzlich kommt etwas dazwischen. Vor dem Crash freute ich mich auf die nassen Bedingungen. Es ist schade, dass ich mein Knie im Kies verletzt habe», äußerte sich der ehemalige MotoGP-Pilot enttäuscht über seinen schwächsten Saisonstart seit dem Einstieg in die Superbike-WM 2022.

«Wir werden das Knie komplett untersuchen, um zu sehen, ob ich eine Bänderverletzung habe, denn es fehlt die Beweglichkeit. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht fahren konnte. Ich kann es auf dem Bike nicht in die richtige Position bringen.» Bis zum nächsten Event in Misano hat Lecuona über sieben Wochen Zeit zur Erholung.

Der Blick auf die WM-Tabelle ist für Honda trist: Vierge findet sich lediglich auf Rang 14 mit 25 Zählern. Immerhin ist er damit zwei Punkte vor dem sechsfachen Weltmeister Jonathan Rea (Yamaha). Lecuona bleibt bei seinen drei Zählern aus Barcelona und befindet sich außerhalb der Top-20. Das ist die schwächste Ausbeute für Honda in den ersten drei Events seit 2019.