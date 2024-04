Philipp Öttl ordnet die Yamaha-Ergebnisse richtig ein

«Irgendwo ist der Speed da, wir müssen das Motorrad aber besser über die Renndistanz bringen», analysierte Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) sein Superbike-WM-Wochenende in Assen für SPEEDWEEK.com.

Auch wenn es im Winter teilweise anders kommuniziert wurde, nicht alle Yamaha-Teams verfügen über identisches Material. Das ist nachvollziehbar, denn während Pata (Rea, Locatelli) und GRT (Aegerter, Gardner) Werksstatus besitzen, sind GMT94 (Philipp Öttl) und Motoxracing (Bradley Ray) Privatteams.

Entsprechend sind die Erwartungshaltungen bei Yamaha: Während die Fahrer mit Werksbikes in die Top-5 und aufs Podium fahren sollen, werden von Öttl Platzierungen zwischen 10 und 15 als sportlich gleichwertig eingestuft. «Mehr ist mit diesem Material nicht möglich», ist bei Yamaha zu hören.

Für Philipp eine schwierige Situation, weil er nach elf Top-10-Platzierungen mit der Go-Eleven-Ducati in den letzten vier Events des Vorjahres natürlich einen anderen Anspruch hat. Doch der Bayer muss der Realität ins Auge sehen. Seine R1 ist in den Topspeedlisten regelmäßig auf den hinteren Rängen zu finden. Mehrere Zehntelsekunden, die er auf den Geraden verliert, lassen sich in den Kurven nicht einfach aufholen.

Spielt das Wetter wie in Assen verrückt, wo sich die Bedingungen teilweise minütlich änderten, tut sich Öttl mit seinem neuen Team extra schwer. Immerhin: Nach den missglückten ersten beiden Rennen, in denen der Yamaha-Pilot nur 18. und 19. wurde, eroberte er im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag als 14. zwei weitere WM-Punkte und hält jetzt bei vier. Auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) verlor er 31,8 sec.

«Irgendwo ist der Speed da, wir müssen das Motorrad aber besser über die Renndistanz bringen», analysierte Philipp für SPEEDWEEK.com. «Am Anfang sind wir nicht so schlecht dabei, dann geht der Speed verloren, weil der Reifen eingeht. Das hatten wir am Wochenende nicht so im Griff.»

Im Superpole-Race gelang ihm die zwölftschnellste Rennrunde, im zweiten Hauptrennen fuhr Öttl bis Halbzeit konkurrenzfähige Zeiten und in der Gruppe mit Gerloff, Rinaldi, Vierge und Mackenzie. Dann begannen die Probleme.

«Im Sprintrennen ging der Reifen noch brutaler ein», hielt der 27-Jährige fest. «Aber wenigstens konnte ich am Anfang der Rennen mithalten. Wir müssen an den Details arbeiten, es kann ja nicht sein, dass die anderen das besser hinbringen als wir. Es liegt auch nicht alles am Team. Beim Misano-Test kann ich auch noch mal am Fahrerischen arbeiten und den Kurvenspeed höher halten, das war mit der Ducati ganz anders. Wir müssen aber auch mit der Elektronik ein besseres Set-up finden, damit das Motorrad eine gleichbleibende Performance abliefert. Wir sehen gute Ansätze in den Rennen, müssen aber weiterarbeiten und alles zusammenfügen.»