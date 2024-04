Michael van der Mark (BMW) fiel in alte Muster zurück

Das Podium hat Michael van der Mark bei seinem Heimrennen in Assen zwar nicht erreicht, dennoch ist der Niederländer mit der Entwicklung in der Superbike-WM 2024 zufrieden und im Superpole-Race war er bester BMW-Pilot.

Rückblickend war das Meeting in Assen wie zuvor Phillip Island und Barcelona kein einfaches Wochenende für die Superbike-WM, allerdings aus anderen Gründen. Spielte beim Saison- und Europaauftakt der massive Reifenverschleiß eine große Rolle, waren es in den Niederlanden die niedrigen Temperaturen und der ständig einsetzende Regen. Mit Petrucci-Ersatz Nicholas Spinelli (Ducati) gab es im ersten Lauf einen Überraschungssieger, im Superpole-Race war Alvaro Bautista (Ducati) überragend und im zweiten Rennen holte sich Toprak Razgatlioglu (BMW) den Sieg.

Für den ersten BMW-Sieg auf dem TT Circuit hätte auch Michael van der Mark gern gesorgt. Zumindest wünschte sich der 31-Jährige, gemeinsam mit seinem ROKiT-Teamkollegen auf dem Podium zu stehen. Bereits sieben Podestplätze hatte van der Mark mit Honda und Yamaha erreicht. Aber daraus wurde nichts: Der Niederländer holte die Positionen 7, 8 und 9, womit er zweitbester BMW-Pilot war.

«Ich denke, wir können mit den Ergebnissen an diesem Wochenende ziemlich zufrieden sein», zeigte sich van der Mark versöhnlich. «Im Superpole-Race war das Ziel, unter den ersten neun zu sein, und wir haben es geschafft. Also hatten wir eine bessere Startposition für das zweite Rennen. Dann hatte ich einen guten Start und habe sofort einige Plätze gutgemacht. Ich hatte eine gute Pace und war an der Spitzengruppe vor mir dran. Irgendwann fing es wieder an, im mittleren Sektor zu regnen. Wir hatten einige wirklich schöne Duelle, und es war großartig, mit den Jungs vorn zu kämpfen. Am Ende des Rennens hat mir mein Fahrstil ein paar Schwierigkeiten bereitet und ich bin wieder in meine alten Gewohnheiten verfallen. Ich habe versucht, zu hart zu pushen, um an den Jungs dranzubleiben.»

Tatsächlich brauste der aus Gouda stammende van der Mark im zweiten Rennen als Sechster über die Ziellinie, eine Zeitstrafe von drei Sekunden wegen Abkürzen in Kurve 17 warf ihn um drei Positionen zurück.

«Es war schade, den sechsten Platz zu verlieren, aber es ist wie es ist», ärgerte sich van der Mark ein wenig. «Wenn man auf das Wochenende zurückblickt, haben wir gezeigt, dass wir stark sind. Es war auch fantastisch zu sehen, wie Toprak einen weiteren Sieg eingefahren hat. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir bald zwei BMW auf dem Podium haben werden.»