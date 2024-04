Danilo Petrucci jubelte mit seinem Barni Ducati-Team

Barni Racing feierte in Assen seinen ersten Superbike-Sieg

Während Danilo Petrucci noch auf seinen ersten Sieg in der Superbike-WM wartet, gewann ausgerechnet sein Assen-Ersatz, Nicholas Spinelli, in seinem ersten Rennen auf Anhieb.

Bei einem Motocross-Unfall in Cingoli brach sich Danilo Petrucci Schlüsselbein und Schulterblatt rechts, dazu den Kiefer zweifach mit dem Verlust einiger Zähne. Deshalb konnte der Ducati-Pilot nicht am Meeting der Superbike-WM 2024 in Assen teilnehmen. Barni Racing verpflichtete daraufhin Nicholas Spinelli als Ersatz.

Der junge Italiener fuhr noch nie ein Superbike und in diesem Jahr eigentlich die MotoE. Doch im nassen ersten Lauf setzte Spinelli als einziger Teilnehmer auf Intermediate und gewann sensationell. Es war der erste Sieg für das Ducati-Kundenteam in der Superbike-Kategorie.

Der zweifache GP-Sieger Petrucci hat dagegen in 42 Rennen bisher vier Podestplätze eingefahren, zuletzt beim Saisonauftakt auf Phillip Island im zweiten Lauf. Trotz der Enttäuschung, nicht selbst für den ersten Barni-Sieg gesorgt zu haben, freut sich der 33-Jährige für sein Team und auch für Spinelli.

«Die Rennen in Assen zu verfolgen war schön, es hat dort einen besonderen Charme. Ich habe mich für Spinelli und seinen Sieg gefreut», zitiert motosan.es den Italiener. «Die Tatsache, dass er gewonnen hat, hat mich wirklich glücklich gemacht. Mal sehen, ob ich in Misano wieder dabei sein werde und wenn ja, in welchem Zustand.»

Tatsächlich ist Petrucci zuversichtlich, dass er bereits an den Superbike-Tests Ende Mai wieder auf seine Ducati V4R steigen kann. Vor wenigen Tagen trug er seinen rechten Arm noch in einer Schlinge.