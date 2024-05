Jetzt fürchtet Domi Aegerter keinen Dachschaden mehr

Der Wechsel in die seriennahe Weltmeisterschaft hat sich für Dominique Aegerter ausbezahlt. Der Superbike-Pilot im Yamaha-Team Giansanti Racing muss sich nicht einmal mehr sorgen, dass er einen Dachschaden erleidet.

Dominique Aegerter wechselte nicht freiwillig ins Superbike-Paddock, bereut hat der Schweizer es im Nachhinein aber nicht. Mit Ten Kate Yamaha dominierte er die Supersport-WM und holte 2021 und 2022 zwei Weltmeisterschaften in Folge. Der Aufstieg in die Superbike-Kategorie mit Yamahas Junior-Team Giansanti Racing war die logische Folge. Auch hier überzeugt der 33-Jährige mit zwei Podestplätzen (Jerez 2023) und regelmäßigen Top-10-Platzierungen.

Die sportlichen Erfolge steigerten Aegerters Bekanntheit und machten ihn als Werbeträger interessant. Seit Kurzem hat sich zu den zahlreichen Sponsoren des Rohrbachers die Flückinger AG gesellt. Der Dachdeckerfachbetrieb ist 1956 aus einer Firmenübernahme hervorgegangen. Mitinhaber und Geschäftsführer Dominic Flückinger hat nicht nur den Vornamen – wenn auch in anderer Schreibweise – mit Aegerter gemeinsam.

«Uns verbindet nicht nur unser Spitzname und unser gemeinsamer Geburtstag, sondern auch die Höhe von Dominiques Karriere – denn er ist, wie wir als Dachdecker, stets 'on top'», schmunzelte Flückinger. «Als in der Region Oberaargau ansässiges Unternehmen, stehen wir zu unserem bodenständigen, sympathischen und disziplinierten Ausnahmekönner. Mit viel Stolz sind wir Teil des Supporter-Teams und erfreuen uns an viel Speed, harten, aber fairen Fights und Dominiques fahrerischem Geschick.»