Bautista über Toprak: BMW bietet nicht nur Vorteile

In der Superbike-WM 2023 kämpfte Toprak Razgatlioglu mit der Yamaha gegen Alvaro Bautista auf der Ducati mit stumpfen Waffen. Der Wechsel zu BMW sei für ihn ein Kompromiss, urteilt der Spanier.

Die Rennen in Portimao und Jerez zum Ende der Saison 2023 sind in Erinnerung geblieben, so oft überholten sich Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista in atemraubender Manier. Während der Türke auf seiner Yamaha in der Bremsphase sein ganzes Können aufbieten musste, profitierte Bautista von seinem überragenden Talent am Kurvenausgang – und der auf der Geraden sehr schnellen Ducati Panigale V4R.



Es war für jeden offensichtlich: Die Yamaha war gegenüber der Ducati motorisch so unterlegen, dass selbst ein Ausnahmefahrer wie Razgatlioglu das in den Kurven nicht kompensieren konnte.

Seit dieser Saison fährt der 27-Jährige für BMW, der Motor der M1000RR gilt als einer der stärksten im Superbike-Feld. Gleich zu Saisonbeginn konnte Toprak Alvaro in Australien auf der Geraden des Phillip Island Grand Prix Circuits überholen und strahlte anschließend übers ganze Gesicht.

Bautista hat das zur Kenntnis genommen, aber auch realisiert, dass Razgatlioglu durch seinen Markenwechsel an anderer Stelle an Leistungsfähigkeit eingebüßt hat. «Letztes Jahr war er auf der Bremse und am Kurveneingang stärker», hielt der Weltmeister und WM-Leader gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Er konnte sich mit mehr Vertrauen in die Kurven legen. Dieses Jahr bremst er hart, er kann aber nicht mehr gleich einbiegen. Ich weiß nicht, ob es ihm an Vertrauen mangelt, oder ob ihm das Motorrad das nicht erlaubt. In der Beschleunigung und bezüglich Topspeed ist er viel besser als letztes Jahr, dafür aber in den flüssigen Streckenabschnitten langsamer.»

Die Superbike-WM geht erst Mitte Juni in Misano weiter, Ende Mai sind in Cremona und Misano jeweils zwei Testtage angesetzt. Bautista führt nach neun Rennen mit 123 Punkten und hat sechs mehr auf dem Konto als sein nächster Verfolger Razgatlioglu.

Wird der Titel wie schon 2023 und 2022 zwischen diesen beiden Champions entschieden? «Ich sehe Nicolo Bulega, Toprak und mich vorne», hielt Alvaro fest. «In einigen Rennen werden auch andere vorne mitfahren, aber die Meisterschaft wird zwischen uns drei entschieden. Wir sind bei allen Bedingungen stark – es kann aber auch immer eine Überraschung geben.»