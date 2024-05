Michele Pirro mit GP- und SBK-Ducati: «Verrückt»

Ducati-Testfahrer Michele Pirro wird Mitte Juni beim Superbike-Meeting in Misano mit einer Wildcard antreten. Dennoch ist der Italiener beim Test in dieser Woche auch mit der MotoGP-Ducati auf der Strecke.

Das MotoGP-Reglement verbietet Michele Pirro in diesem Jahr einen Gaststart, weshalb der 37-Jährige auf die Superbike-WM ausweicht und Mitte Juni in Misano in den Farben von Aruba.it eine dritte Werks-Ducati in die Startaufstellung bringen wird. Abgewickelt wird der Wildcard-Einsatz vom Testteam.

Zur Vorbereitung nimmt Pirro am Donnerstag und Freitag dieser Woche am großen Superbike-Test in Misano teil. Doch statt sich auf die V4R mit Pirelli-Reifen zu konzentrieren, musste der mehrfache italienische Champion auch mit der Desmosedici testen. «Kein leichtes Unterfangen», gab Pirro im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Wenn man am selben Tag und auf derselben Strecke mit zwei verschiedenen Motorrädern fährt, ist das schon etwas verrückt. Es geht nicht nur um die Reifen, sondern um das komplette Paket. Man nimmt das eine Bike und probiert ein neues Teil aus und setzt sich anschließend auf ein komplett anderes Motorrad. Das ist nicht leicht, aber es ist mein Job.»

© GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Tito Rabat © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Sam Lowes © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Dominique Aegerter Zurück Weiter

Die von Ducati Corse gesetzten Prioritäten sind eindeutig. «An erster Stelle stehen die Verbesserungen in der MotoGP», betonte Pirro. « Am Nachmittag konnte ich mich aber auf das Superbike konzentrieren und ein Gefühl aufbauen. Gelegentlich teste ich ja auch die V4R und konnte mich mit jeder Runde verbessern – der erste Tag ist gut gelaufen, ich bin zufrieden.»

Übrigens: In der italienischen Superbike-Serie fährt Pirro eine mit Dunlop bereifte Ducati! «Das Bike hat auch eine etwas andere Spezifikation», ergänzte der Edeltester. «Grundsätzlich ist es in so starken Meisterschaften wie der MotoGP und auch der Superbike-WM extrem schwierig, zu den etablierten Piloten aufzuschließen. Die anderen Fahrer haben hunderte Runden mit ihren Motorrädern abgespult und haben Vertrauen zu den Reifen. Mir fehlt noch das gute Gefühl zur Front, weil die Reifen ganz anders als die von Michelin oder Dunlop sind.»

Am ersten Testtag erreichte Pirro mit dem Superbike eine Rundenzeit von 1:34,516 min. Auf die Tagesbestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) büßte er 1,8 sec ein.