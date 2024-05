Misano-Test, 12 Uhr: Toprak 1. – vorgezogene Pause

Am zweiten SBK-Testtag auf dem Misano World Circuit kam wie angekündigt Regen, die Mittagspause wurde am Freitag deshalb um eine Stunde vorgezogen. Die Vorhersage für den Nachmittag ist wechselhaft.

Am Donnerstag drehte BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu mit 1:32,663 min die schnellste Superbike-Runde jemals auf dem Misano Circuit, der Türke war mit einem Qualifyer-Hinterreifen ebenso auf Zeitenjagd gegangen wie die direkt hinter ihm platzierten Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega und Alvaro Bautista.

Um 10.48 Uhr übernahm Razgatlioglu am Freitagvormittag mit 1:33,748 min die Spitzenposition, dann regnete es kurz und sämtliche Fahrer kehrten an die Box zurück. Normal wäre die Strecke am zweiten und letzten Testtag erneut von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet gewesen, doch wegen des Wetters wurde die Mittagspause um eine Stunde vorgezogen.



Da die Piloten am Freitagvormittag nicht mal zwei Stunden fuhren und unterschiedliche Testprogramme verfolgten, haben die Zeiten kaum Aussagekraft.

Zeiten SBK-Test Misano, Freitag 12 Uhr:



Superbike-WM:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:33,748 min

2. Tito Rabat (E), Kawasaki, +0,108 sec

3. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,201

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,201

5. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,215

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,256

7. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,261

8. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,279

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,297

10. Andrea Iannone (I), Ducati, +0,439

11. Axel Bassani (I), Kawasaki, +0,444

12. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,604

13. Jonathan Rea (GB), Yamaha, 0,709

14. Michele Pirro (I), Ducati, +0,859

15. Iker Lecuona (E), Honda, +1,029

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,497

17. Xavier Vierge (E), Honda, +1,647

18. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +1,847

19. Philipp Öttl (D), Yamaha, +2,159

20. Adam Norrodin (MAL), Honda, +3,685



Supersport-WM:

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:37,229 min

2. Adrian Huertas (E), Ducati, +0,073 sec

3. Yari Montella (I), Ducati, +0,596

4. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,819

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +1,471

6. Lucas Mahias (F), Yamaha, +1,523

7. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +1,797

8. Valentin Debise (F), Yamaha, +1,834

9. Tom Edwards (AUS), Ducati, +3,270

10. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, +4,325

11. Federico Fuligni (I), Ducati, keine Zeit