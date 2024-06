BMW 2025: Der Plan für den Platz neben Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu hat mit BMW einen Vertrag bis Ende 2025, wer nächste Saison in der Superbike-WM neben dem Türken fahren wird, zeichnet sich bereits ab. Die Entscheidung fällt bis Ende Juni.

In der Superbike-WM 2024 sehen wir zwei (auf dem Papier) gleichberechtigte BMW-Werksteams von ROKiT (Shaun Muir Racing – SMR) und Bonovo action.



Fest steht bezüglich der Zukunft derzeit nur eins: Aushängeschild Toprak Razgatlioglu hat einen Vertrag bis Ende 2025.



Die aktuelle Vereinbarung mit SMR endet nach dieser Saison, ein mehrjähriger Fortsetzungsvertrag wird aber in Kürze festgezurrt.

Bonovo-Chef Jürgen Röder macht sich Gedanken, ob er über 2024 hinaus mit BMW weitermacht – und mit seinem Team in der Superbike-WM bleiben will. Die diesbezügliche Entscheidung wird ab Mitte Juni erwartet. Sollte Bonovo als zweites Team wegfallen, will sich BMW nach einem neuen Partner umschauen.

Die Verträge von Michael van der Mark und Garrett Gerloff laufen Ende dieser Saison aus, Scott Redding hat eine Option auf eine Fortsetzung, die er ziehen kann.

BMW-Rennchef Marc Bongers hat klare Vorstellungen, wie es 2025 weitergehen soll. «Mickey hat zu Saisonbeginn starke Leistungen gezeigt», sagt der 53-Jährige über seinen niederländischen Landsmann van der Mark. «Ich kann über das gesamte Projekt sagen, dass es keine Pläne gibt, etwas zu ändern. Wir befinden uns in einer glücklichen Beziehung und sind eine glückliche Familie, in der Box herrscht eine sehr gute Atmosphäre. Wir planen unsere diesbezügliche Kommunikation für Ende Juni.»

Beim Blick auf die WM-Tabelle wird offensichtlich, dass die vier BMW-Fahrer in den ersten neun Rennen des Jahres mit der M1000RR unterschiedlich viel erreicht haben:



2. Razgatlioglu, 117 Punkte – 3 Siege, 6 Podestplätze

7. Van der Mark 58 – 8 x Top-10

12. Gerloff 29 – 3 x Top-10

18. Redding 18 – 2 x Top-10