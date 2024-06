Nicolò Bulega (2.): Für Bautista reichten 85 Prozent

Ducati-Werksfahrer Nicolò Bulega fuhr im ersten Superbike-Lauf in Misano auf den starken zweiten Platz. Der Italiener musste sich damit begnügen, nachdem er in der Anfangsphase wertvolle Zeit verloren hatte.

Nicolò Bulega stand als Zweiter in Misano beim ersten Superbike-Rennen auf dem Podest. Die Hoffnungen eines Sieges konnte er für die zahlreichen italienischen Fans und für seinen Arbeitgeber Ducati nicht erfüllen. Gegen BMW-Star Toprak Razgatlioglu fand er über 21 Runden keine Antwort.

Dass Bulega die Strecke in Misano liegt, bewies er in der Superpole mit dem zweiten Startplatz. Es wäre die Pole-Position geworden, seine schnellste Runde fuhr er jedoch unter gelber Flagge, weshalb diese Zeit gestrichen wurde und er zwischen Toprak und Remy Gardner (Yamaha) Aufstellung nahm

Während Gardner mit einem Blitzstart in der Anfangsphase die Führung übernahm, wurde Bulega in den ersten Runden nach hinten durchgereicht. Für kurze Zeit lag er nur auf Position 6, konnte in den folgenden Runden aber auf seinen Teamkollegen Bautista aufschließen und dann in Runde 8 überholen. Sein Rückstand auf den Führenden Razgatlioglu betrug zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Sekunden.

«Am Anfang des Rennens habe ich zu viel Zeit verloren, weil ich langsamere Fahrer überholen musste. Die ersten Runden wollte ich mehr pushen, es war aber immer jemand im Weg. Als es möglich war, lief es gut», so der WM-Dritte zu seiner Anfangsphase.

An seinen spanischen Aruba.it-Teamkollegen biss sich der aktuelle Supersport-Weltmeister einige Runden die Zähne aus, obwohl er schneller war. Als er ihn überholte, folgte eine Geste. «Hinter Álvaro fuhr ich nur mit 85 Prozent meines Potenzials. Als ich ihn überholte, fuhr ich einige unsaubere Linien; ich befürchtete, er würde kontern. Ich wollte ihm anzeigen, mich nicht zu überholen.»

Ob er oder Bautista über das gesamte Rennen schneller war, ließ er offen. «Ich freue mich über die zweite Position mehr, als vor Álvaro ins Ziel zu kommen. Am Ende hat er wieder auf mich aufgeschlossen und ich fuhr am Limit.»

Im Laufe des Rennens gelang es ihm, den Rückstand auf Razgatlioglu um ein paar Zehntel zu verkürzen, doch der BMW-Pilot konnte immer wieder kontern, sodass Bulega nie in Schlagdistanz kam. Er beanspruchte seinen Vorderreifen zu stark und erzählte, dass die Reifentemperatur zu stark anstieg. Zudem hatte er mit den nachlassenden Pirelli-Reifen in der zweiten Rennhälfte Probleme. «Ich wollte die zweite Position absichern.»

Mit 1,7 Sekunden Rückstand überquerte Bulega als Zweiter die Ziellinie. Es handelt sich in seiner noch jungen Superbike-Karriere um seinen vierten Podestplatz.

Am Sonntag ergeben sich für den Italiener zwei weitere Chancen auf einen Sieg. Sowohl im Sprint als auch im zweiten Hauptrennen kann er seinen Fans und Ducati den sehnlichen Wunsch nach einem Sieg erfüllen. Auch im Hinblick auf die World Ducati Week, die vom 26. bis 28. Juli in Misano stattfinden wird, würde er damit beste Werbung für den italienischen Hersteller machen.