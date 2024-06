Jetzt offiziell: Das Bimota-Duo für 2025 steht fest

2025 kehrt der italienische Kleinserienhersteller Bimota in die Superbike-WM zurück, mit tatkräftiger Unterstützung von Anteilseigner Kawasaki. Bei der Fahrerwahl wird kein Risiko eingegangen.

Seit 24. April wissen die Leser von SPEEDWEEK.com von der Rückkehr von Bimota in die Superbike-Weltmeisterschaft. Durch den Namen Bimota by Kawasaki Racing Team wird deutlich, dass das heutige Werksteam den Einsatz der in der Entwicklung befindlichen Bimota organisieren und leiten wird. Hintergrund ist, dass Kawasaki seit 2019 mit 49,9 Prozent Anteilseigner von Bimota ist.

Am 14. Juni gab Kawasaki die Vertragsverlängerung mit Alex Lowes bekannt, der Engländer wird nach fünf Jahren mit dem spanischen Provec-Team und auf Kawasaki eine weitere Saison dranhängen, dann unter der Flagge von Bimota. Bereits eine Woche zuvor hat dieses Motorsport-Portal berichtet, dass es auch mit Lowes’ diesjährigem Teamkollegen Axel Bassani weitergehen wird.

Am Samstagmittag wurde dies in Misano von Kawasaki offiziell bestätigt. «Es gibt keinen besseren Ort als Misano, um meinen Verbleib im Team und meine Beteiligung an einem Projekt anzukündigen, das die Fähigkeiten und das Engagement von Japan und Italien vereint», teilte Bassani mit. «Als Teil meiner persönlichen Rennsportreise wird mir das dabei helfen, mehr zu lernen und mich als Fahrer weiterzuentwickeln. Es fühlt sich wie ein logischer Prozess an, meinen Karriereweg Schritt für Schritt anzugehen. Ich bin glücklich über diese Gelegenheit. Das entgegengebrachte Vertrauen erlaubt es mir, all meine Zeit und Energie den Rest des Jahres in die Aufgabe zu investieren, Punkte und Podiumsplätze auf der KRT Ninja ZX-10RR zu erreichen.»