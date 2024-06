Cremona-Test, 13 Uhr: Razgatlioglu fast 1 sec voraus 19.06.2024 - 13:01 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu liegt zur Mittagspause weit voraus

Am Mittwoch und Donnerstag testen einige Fahrer aus der Superbike- und Supersport-WM auf der neuen Strecke in Cremona. BMW-Star Toprak Razgatlioglu gibt den Ton an.