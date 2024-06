Yamaha-Werksbikes: 2 Fahrer fix – was macht Aegerter?

Die Hersteller stellen die Weichen für die Superbike-WM 2025, Yamaha befindet sich in einer beruhigenden Situation. Sorgen macht sich derzeit nur der Schweizer Dominique Aegerter um seine Zukunft.

Mit Andrea Locatelli hat Yamaha den Vertrag im Pata-Werksteam bereits im Mai 2023 bis Ende 2025 verlängert. Anfang September 2023 verlautbarte der japanische Hersteller die Verpflichtung von Jonathan Rea, der Vertrag des Nordiren läuft gleich lang. Damit sind zwei der vier Werksmaschinen besetzt.

Im Giansanti Racing Team (GRT) fahren seit 2023 Remy Gardner und Dominique Aegerter. Der Australier hat eine Option im Vertrag, dass sich dieser automatisch verlängert, wenn er zur Saisonmitte (nach Most am 21. Juli) eine bestimmte Position in der Weltmeisterschaft innehat – diese liegt im Bereich der Top-6.

Nach den Rennen in Misano am vergangenen Wochenende ist der Australier mit 72 Punkten Gesamtsiebter, zum Sechsten Andrea Iannone fehlen ihm elf Zähler. Mit dem dritten Platz im zweiten Hauptrennen in Assen hat der ehemalige Moto2-Weltmeister bei Yamaha viel Eindruck hinterlassen. Das beschriebene Szenario bedeutet auch nur, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert. Ist das nicht der Fall, kann die Zusammenarbeit trotzdem weitergehen, dann müssen die beiden Parteien aber neu verhandeln.

Bei Aegerter verhält es sich anders, er hat keine solche Klausel im Vertrag. Bei Yamaha ist zu hören, dass es mit dem aktuellen Quartett weitergehen soll. «Ich rede trotzdem auch mit anderen Teams, das ist mein Job», sagte Domis Bruder Kevin gegenüber SPEEDWEEK.com, der sich um das Management des zweifachen Supersport-Champions kümmert. «Ich will den Vertrag so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen, natürlich würden wir gerne mit Yamaha weitermachen.»

Das liegt nicht nur daran, dass die R1 ein solides Paket ist. Es gibt auch kaum Alternativen, denn für die Werksteams von Bimota by Kawasaki, Honda und BMW kommt Aegerter nicht in Frage, sie haben ihre Fahrerpaarungen für 2025 bereits festgezurrt. Sofern Weltmeister Alvaro Bautista nicht überraschend seinen Rücktritt erklärt, ist auch das Ducati-Werksteam besetzt.