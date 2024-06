Cremona-Test, Tag 1: BMW vor Kawasaki und Honda

Bereits um 13 Uhr lag Toprak Razgatlioglu am ersten Testtag in Cremona um fast eine Sekunde vorn. Bis zum Ende des Tages legten alle nach – aber auch der BMW-Pilot.

Beim ersten Superbike-Test auf dem Cremona Circuit am 23./24. Mai fuhr Remy Gardner (GRT Yamaha) mit einem Qualifyer-Hinterreifen in 1:28,860 min die schnellste Zeit. Mit dieser sehr ansprechenden Zeit wäre der Australier beim Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche aber nur Zweiter geworden, denn BMW-Star Toprak Razgatlioglu fuhr in 1:28,578 min knapp 0,3 sec schneller!

Der Abstand zu seinen Verfolgern änderte sich nur minimal. Lag der Misano-Dominator mittags um 0,909 sec vor Iker Lecuona (Honda), führte er bei Testende um 18 Uhr sogar 0,988 sec vorn, dieses Mal vor Axel Bassani (Kawasaki). Auf den weiteren Position folgen Alex Lowes (Kawasaki) und Michael van der Mark (BMW). Die beiden Honda-Piloten Lecuona und Xavi Vierge bilden den Abschluss der anwesenden Superbike-Piloten.

Von den zahlreichen Fahrern aus der Supersport-WM fuhr Yari Montella (Ducati) in 1:32,579 min die beste Zeit, nur um wenige Tausendstelsekunden langsamer Marcel Schrötter (MV Agusta).

Zeiten Cremona-Test, Mittwoch, 18 Uhr:

Superbike-WM:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:28,578 min

2. Axel Bassani (I), Kawasaki, 1:29,566

3. Alex Lowes, (GB), Kawasaki, 1:29,820

4. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:29,891

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:30,104

6. Xavier Vierge (E), Honda, 1:30,633



Supersport-WM:

1. Yari Montella (I), Ducati, 1:32,579 min

2. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:32,608

3. Valentin Debise (F), Yamaha, 1:32,708

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:32,730

5. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:32,828

6. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:33,226

7. Simone Corsi (I), Ducati, 1:33,310

8. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:33,673

9. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, 1:33,943

10. Federico Fuligni (I), Ducati, 1:35,236