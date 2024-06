Iker Lecuona (Honda): «Ein Schritt nach vorn»

Beim zweitägigen Cremona-Test in dieser Woche überraschte Iker Lecuona mit einer erstaunlichen Rundenzeit. Der Honda-Pilot spricht von Fortschritten mit der CBR1000RR-R und fühlt sich wieder komplett fit.

Nachdem Toprak Razgatlioglu (BMW) beim Cremona-Test am Mittwoch in 1:28,578 min den inoffiziellen Rundenrekord aufgestellt hatte, haben wir eine etwas klarere Vorstellung davon, wohin die Reise am Rennwochenende im September gehen wird. Man kann davon ausgehen: Für Rundenzeiten unter 1:29 min benötigt man einen Qualifyer-Reifen.

Iker Lecuona war einer der vier am 19./20. Juni anwesenden Superbike-Piloten, dem in 1:28,922 min eine ansprechende Zeit in diesem Bereich gelungen war. Beim ersten Cremona-Test am 23./24. Mai war der aus Valencia stammende 24-Jährige 0,9 sec langsamer.

«Insgesamt war der Test für uns nicht schlecht», meinte der Spanier. «Wir haben viele Dinge in Bezug auf das Basis-Set-up des Motorrads ausprobiert. Keine neuen Dinge, denn wir haben uns nur auf die Einstellungen und die Elektronik des Motorrads konzentriert, um die Fortschritte zu bestätigen, die wir während des Wochenendes in Misano gemacht haben. Um ehrlich zu sein, taten wir uns am ersten Tag schwer. Wir blieben in den niedrigen 1:30ern hängen und konnten unsere Rundenzeiten nicht verbessern. Aber am zweiten Tag fühlte es sich von der ersten Runde an gut an, und die Rundenzeiten wurden besser. Es stimmt, dass die Temperaturen zu Beginn des Tages kühler waren, aber selbst gegen Ende des Vormittags, als es heißer wurde, konnte ich noch konstant fahren. Ich habe eine Rennsimulation mit einer guten Pace absolviert.

Der Honda-Pilot äußerte sich verhalten optimistisch, was die Entwicklung der CBR1000RR-R betrifft.

«Es scheint, dass wir einen Schritt nach vorn gemacht haben – aber wir werden bis zum Rennen mit den Füßen auf dem Boden bleiben», grübelte Lecuona. «Jetzt ist es an der Zeit, dass das Team alle Daten prüft. Körperlich fühle ich mich müde, aber das Positive ist, dass sich meine Schulter diese Woche viel besser angefühlt hat als beim ersten Test hier in Cremona. Jedes Mal, wenn ich auf das Motorrad steige, fühle ich mich wohler. Ich habe zu Hause hart gearbeitet …»